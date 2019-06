47-Jähriger mit E-Bike in St. Gallen verunfallt: Er war fahrunfähig

Schweiz

Mit E-Bike verunfallt: 47-Jähriger kollidiert in St. Gallen mit Findling



In Widnau im Kanton St. Gallen stürzte in der Nacht auf Freitag ein E-Bikefahrer. Der 47-Jähriger kollidierte mit überhöhter Geschwindigkeit mit einem Findling in der Mitte des Kreisels. Dabei stürzte er so schwer, dass er mit mittelschweren Verletzungen per Ambulanz in den Spital gebracht werden musste.

Die Kantonspolizei St. Gallen machte dort eine Blut- und Urinprobe. Diese ergab, dass der Mann nicht nur zu schnell, sondern auch in fahrunfähigem Zustand unterwegs war. Der Unfall ereignete sich um 2:10 Uhr Morgens.

Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere hundert Franken. (leo)

