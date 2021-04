6 Jogging- und Velostrecken, die dich sofort zum Sport motivieren

José Mourinho bei Tottenham gefeuert

Die Ära von José Mourinho als Trainer von Tottenham Hotspur ist nach 17 Monaten zu Ende. Der Portugiese wird nach nur einem Sieg aus den letzten sechs Partien von seinen Aufgaben entbunden. Mourinhos Nachfolger steht noch nicht fest.

Die Entlassung von Mourinho und vier Staff-Mitgliedern erfolgte wenige Tage vor dem Final im Ligacup. Nach der jüngsten Negativserie steht Tottenham in der Premier League nur noch auf Platz 7 und damit ausserhalb der Europacup-Ränge. In der Europa League ist der Champions-League-Finalist von 2019 in den Achtelfinals trotz eines 2:0-Erfolgs im Hinspiel an Dinamo Zagreb gescheitert.

Wer bei den Londonern auf Mourinho folgt, ist noch offen. Bis auf Weiteres leitet der englische Ex-Internationale …