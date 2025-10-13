freundlich13°
DE | FR
burger
Schweiz
Bundesrat

Bundesrat: Juso-Initiative könnte Vermögende zu Wegzug veranlassen

Bundespraesidentin Karin Keller-Sutter spricht an einer Medienkonferenz zu den Abstimmungsergebnissen, am Sonntag, 28. September 2025, in Bern. (KEYSTONE/Peter Schneider)
Karin Keller-Sutter nahm heute an einer Pressekonferenz Stellung zur Erbschaftssteuer-Initiative.Bild: keystone

Keller-Sutter: Juso-Initiative könnte Vermögende zu Wegzug veranlassen

13.10.2025, 14:4013.10.2025, 14:40

Der Bundesrat empfiehlt ein Nein zu der von den Juso geforderten nationalen Erbschaftssteuer auf Nachlässen von über 50 Millionen Franken. Eine solche Steuer könnte die Steuereinnahmen insgesamt drücken, weil viele Vermögende die Schweiz verlassen dürften.

Finanzministerin Karin Keller-Sutter präsentierte am Montag die Argumente gegen die Juso-Volksinitiative «Für eine soziale Klimapolitik – steuerlich gerecht finanziert (Initiative für eine Zukunft)». Abgestimmt wird am 30. November.

Mit der neuen Steuer wäre die Schweiz für Menschen mit Vermögen weniger attraktiv, argumentiert der Bundesrat. Zögen die Reichsten weg, gebe es nicht nur weniger Erbschaftssteuern, sondern auch weniger Einkommens- und Vermögenssteuern. Ebenso gefährde die Steuer Arbeitsplätze, weil Unternehmen ins Ausland abwandern könnten.

Der Bundesrat verweist zudem auf die heutige Klimapolitik. Der Bund stelle pro Jahr zwei Milliarden Franken an Fördergeldern zur Verfügung. Auch schaffe die von den Juso verlangte Steuer keine Anreize für klimafreundliches Verhalten. (pre/sda)

Mehr zum Thema
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Stefanie Heinzmann: «Ich habe Frieden mit meinem Körper gefunden»
2
Ex-Marine-Captain erhebt happige Vorwürfe: «Das Projekt F-35 ist gescheitert»
3
Meteorologen sehen mehrere Hinweise für einen kalten, schneereichen Winter
4
Badener Restaurant erhält 15 Gault-Millau-Punke und schliesst 4 Tage später
5
Schweizer Paar erlebt Booking-Schock: «Unsere Unterkunft existierte gar nicht»
Meistkommentiert
1
Harter Einsatz, lange Einkesselung: Juristen-Team kritisiert Vorgehen der Polizei in Bern
2
«Linksextreme Gewalt» – Sicherheitsdirektor des Kantons Bern fordert Verbot der Antifa
3
Hat Gott uns den Glauben eingepflanzt oder steckt er in den Genen?
4
Krankenkassenprämien: So lässt sich das Leben von 85 % der Schweizer verändern
5
Millionenschaden nach Palästina-Demo – «Würde einem solchen Sauhaufen nie hinterherlaufen»
Meistgeteilt
1
Trump schliesst Tomahawk-Lieferung nicht aus +++ Ukraine greift Tanklager auf der Krim an
2
Trump will Stabilität in Gaza ++ Nur vier sterbliche Überreste werden übergeben
3
Leibarzt bescheinigt Trump das Herz eines 65-Jährigen
4
«Leider lassen sich viele Eliten von Trump einschüchtern»
5
Bencic in Ningbo in der 2. Runde +++ Ghana schafft die WM-Qualifikation
Ein Richterspruch, ganz nach dem Gusto der Mafia – Experten kritisieren Urteil
Zürcher Staatsanwaltschaft legt beim Bundesgericht Beschwerde gegen ein folgenschweres Urteil ein. Dieses könnte dazu führen, dass die Schweiz für Mafiabanden zum sicheren Operationsfeld wird. Experten kritisieren das Urteil, Politiker wollen aktiv werden.
Es war eine gute Nachricht für Kriminelle. In Deutschland etwa knallten die Korken. «Hopp Schwiiz», schrieb ein deutscher Strafverteidiger auf seiner Webseite. «SkyECC-Daten in der Schweiz nicht verwertbar», so der Anwalt, der immer wieder auch Drogenhändler verteidigt.
Zur Story