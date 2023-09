Will Jositsch in den Bundesrat – die Medienkonferenz jetzt live

SP-Ständerat Daniel Jostisch. Bild: KEYSTONE

«Dass ich am Amte des Bundesrates Interesse habe, ist kein Geheimnis» – Jositsch live

SP-Ständerat Daniel Jositsch hat für den heutigen Dienstag eine Medienkonferenz anberaumt. Es wird allgemein erwartet, dass er eine Kandidatur für den frei werdenden SP-Bundesratssitz ankündigt.

Egal, ob Frau oder Mann, aus der Westschweiz oder der Deutschschweiz: Für die Nachfolge von Alain Berset dürfen sich innerhalb der SP bis zum 29. Oktober alle bewerben, wie die Partei am Samstag bekannt gab. Am 25. November werde dann das offizielle SP-Bundesratsticket nominiert. Gut zwei Wochen später, am 13. Dezember, wählt die Vereinigte Bundesversammlung die Berset-Nachfolge. Heute dürfte der Zürcher Ständerat Daniel Jositsch seinen Hut in den Ring werfen. Wir berichten live.

Hier kannst du die Medienkonferenz ab 10.30 Uhr live mitverfolgen: Video: YouTube/Keystone-SDA-ATS

Schicke uns deinen Input



Er fügt an: «Dass ich am Amte des Bundesrates Interesse habe, ist kein Geheimnis.» Nach vielen Gesprächen sei Jositsch zum Beschluss gekommen, dass er kandidieren wolle. Die Pressekonferenz beginnt um 10:30 Uhr

Bereits im vergangenen Jahr wollte Daniel Jositsch Bundesrat werden – damals als Nachfolger von Simonetta Sommaruga, die auf Ende 2022 zurückgetreten war. Allerdings suchte die Partei explizit eine Frau als Nachfolgerin für die abtretende Sommaruga. Jositsch schaffte es nicht auf das offizielle SP-Ticket.

Jositsch entfachte daraufhin eine Polemik über das Männerverbot, erklärte später jedoch, dass er nicht für eine wilde Kandidatur zur Verfügung stehe.

Jedoch schloss der Zürcher Jus-Professor nie öffentlich aus, dass er eine Wahl nicht annehmen werde. Auch nicht, als er während der Bundesratswahl im November 2022 in mehreren Wahlgängen beachtlich viele Stimmen erhielt.

Das SP-Bundesratsticket für die kommende Wahl soll ohne «Kriterien» für die Kandidierenden auskommen, wie die SP am Samstag verkündete.