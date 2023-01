Seltsame Viola Amherd treibt ihr Unwesen auf Instagram

Weber war es auch, der am Dienstag auf eine weitere Panne der Social-Media-Abteilung hinwies. Am WEF traf sich der frisch gewählte Bundesrat Albert Rösti mit der brasilianischen Umweltministerin Marina Silva. Zwar verfassten die verantwortlichen Personen einen Instagram-Post zum Treffen, liessen ihn aber auf dem Kanal von Simonetta Sommaruga raus – Röstis Vorgängerin im UVEK. Und das gleich zweimal hintereinander, wie Weber erzählt. Die Posts auf dem falschen Kanal seien über eine halbe Stunde online gewesen.

In der Tiefgarage einer Wohnsiedlung in Gränichen AG ist am Mittwochmorgen ein parkiertes Auto in Vollbrand geraten. Die Feuerwehr musste mehrere Häuser evakuieren.