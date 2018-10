Kei Luscht! Carmen Walker Späh will nicht für die FDP in den Bundesrat

Schweiz

Carmen Walker Späh will nicht für die FDP in den Bundesrat



Die Zürcher Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) will nicht Bundesrätin werden. Als Grund gab sie ihr Amt in der Zürcher Regierung an.

Sie empfinde es als ausserordentliches Privileg, für den Kanton Zürich und seine Bevölkerung Verantwortung tragen zu dürfen, teilte sie am Montag auf Facebook mit. Sie habe daher entscheiden, sich nicht für den Bundesrat zu bewerben.

Carmen Walker Späh war als mögliche Nachfolgerin für den abtretenden FDP-Bundesrat Johann Schneider-Ammann gehandelt worden. Dass sie für das höchste Amt in der Schweiz in Betracht gezogen werde, werte sie als Anerkennung für ihre bisherige politische Arbeit, schrieb sie.

Carmen Walker Späh stellt sich bei den Zürcher Regierungsratswahlen im März 2019 zur Wiederwahl. (sda)

