Flavia Wasserfallen kandidiert nicht als Bundesrätin

Flavia Wasserfallen Bild: keystone

Die Berner Nationalrätin Flavia Wasserfallen (SP) steht für eine Bundesratskandidatur nicht zur Verfügung. Sie entscheide sich für die Ständeratskampagne, schrieb Wasserfallen am Donnerstag auf ihrer Webseite.

Seit dem angekündigten Rücktritt von Bundesrat Alain Berset (SP) am Mittwoch, wird nach möglichen Nachfolgerinnen und Nachfolger insbesondere in den Reihen der SP gesucht. In diesem Zusammenhang wurde in diversen Medien auch Wasserfallen genannt, welche nun bekanntgab, dass sie eine Bundesratskandidatur nicht in Betracht ziehe.

Sie habe sich bereits zweimal für eine Ständeratskandidatur entschieden, schrieb die 44-jährige Politikerin. Nämlich bei ihrer Nomination im August 2022 und nach dem Rücktritt von Bundesrätin Simonetta Sommaruga im November 2022. Sie entscheide sich hiermit ein drittes Mal für die Ständeratskandidatur. (aeg/sda)