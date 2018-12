Morgen gibt es 2 neue Bundesrätinnen – mit dieser Grafik kannst du mitdiskutieren

27 «grandiose» Weihnachts-Geschenke aus den Fan-Shops der Schweizer Klubs

Weihnachten steht vor der Tür und dir fehlt noch DAS Geschenk? Kein Problem! Die Schweizer Fussball- und Eishockeyklubs bieten weit mehr als Trikots, Schals und Dächlikappen an. Manchmal wird es allerdings etwas gar skurril …

Einmal im Leben wie ein Meister duften – wer will das nicht?! Bei YB geht das dank dem Shampoo «Meisterduft». Zu verschenken am besten mit dem Duschgel «Torriecher», das dich auf einen Schlag in einen kleinen Guillaume Hoarau verwandelt. Preis: Je 10.– Fr.

Welcher SCB-Anhänger würde nicht auch einmal gerne «Chole-Marc» sein und wichtige Spielerverträge mit einem staatsmännischen Stift signieren? Das Gefühl sollte einem die läppischen 290.– Fr. eindeutig wert sein.

Mit «Wahri Liebi, ein Leben …