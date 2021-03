Schweiz

China

Jetzt live: So will der Bundesrat mit China umgehen



Der Bundesrat hat am Freitag erstmals eine öffentliche Strategie für China verabschiedet. Diese legt Ziele und Massnahmen der Schweizer China-Politik für die Jahre 2021-2024 fest.

Der Bundesrat erachtet China als ein Schwerpunktland seiner Aussenpolitik. Er will eine Zusammenarbeit in allen Bereichen anstreben, in denen schweizerische Interessen bestehen und er will selbstbewusst die Grundwerte vertreten, die in der Schweizer Verfassung stehen.

Hier kannst du die PK mit Aussenminister Cassis sehen: Video: YouTube/Der Schweizerische Bundesrat - Le Conseil fédéral suisse - Il Consiglio federale svizzero

China solle in eine liberale globale Ordnung integriert werden. «Wo ein Mehrwert resultiert, stimmt sich die Schweiz verstärkt mit gleichgesinnten Partnern ab». (sda)



