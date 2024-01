Chinas Nummer Zwei ist am Montag in Bern – und Selenski auch?

Das Aussendepartement äusserte sich bisher nicht dazu. Bundesratssprecher André Simonazzi sagte am Mittwoch am Rande einer Medienkonferenz lediglich, es werde zu gegebener Zeit informiert. Auch Selenskyj nimmt am WEF teil. (sda)

Der chinesische Ministerpräsident, der erst seit März vergangenen Jahres im Amt ist, nimmt auch am diesjährigen Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos GR teil.

Li Qiang wird auf dem Landgut Lohn bei Bern mit militärischen Ehren empfangen. Der chinesische Ministerpräsident nimmt auch am diesjährigen Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos GR teil.

Der chinesische Ministerpräsident Li Qiang trifft am Montag in Bern Bundespräsidentin Viola Amherd. Während des offiziellen Besuches finden Gespräche zwischen den Delegationen Chinas und der Schweiz statt.

Verurteilter Jungpolitiker will JSVP-Präsident werden

Nils Fiechter will Präsident der Jungen SVP Schweiz werden. Der 27-jährige bisherige Co-Präsident der JSVP Bern und Grossrat wurde am Mittwochabend von der Mitgliederversammlung einstimmig als Kandidat nominiert. Die Gesamterneuerungswahlen für die Parteileitung und das Parteipräsidium der JSVP Schweiz finden am 9. März in Thun statt.