Nach Bersets Ultimatum: Welche Kantone wann über weitere Massnahmen entscheiden

Weihnachten naht und die Fallzahlen sinken zu wenig – beunruhigend, findet Inneminister Alain Berset. Aus diesem Grund setzt der Gesamtbundesrat am Freitag diversen Kantonen ein Ultimatum: Entweder sie verschärfen ihre Massnahmen oder der Bundesrat tut es.

Per Videochat forderten er und Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga am Samstag diverse Kantone auf, strengere Massnahmen einzuführen. Gemäss diverser Quellen soll es sich dabei um die Kantone Aargau, Basel-Landschaft, St.Gallen, Solothurn, Tessin und Thurgau handeln.

Vertreter der Gesundheitsdirektorenkonferenz der Kantone (GDK) sagten gegenüber der NZZ am Sonntag: «Wir gehen davon aus, dass die besonders betroffenen Kantone in den nächsten Tagen ihre Massnahmen verschärfen werden.»

Im Kanton St.Gallen wird gemäss des St. Galler Gesundheitsdepartements morgen Dienstag über allfällige Massnahmen diskutiert. Informiert wird die Öffentlichkeit am Mittwoch um 14:00 Uhr.

wird gemäss des St. Galler Gesundheitsdepartements morgen Dienstag über allfällige Massnahmen diskutiert. Informiert wird die Öffentlichkeit am Mittwoch um 14:00 Uhr. Auch der Kanton Thurgau liess verlauten, dass Anfang diese Woche neue Massnahmen beschlossen werden würden. Eine Pressekonferenz ist für heute Montag, 14 Uhr angesetzt.



liess verlauten, dass Anfang diese Woche neue Massnahmen beschlossen werden würden. Eine Pressekonferenz ist für heute Montag, 14 Uhr angesetzt. Der Kanton Solothurn wird seine Massnahmen am Dienstag kommunizieren, wie die zuständige Regierungsrätin Susanne Schaffner gegenüber dem Tagesanzeigers sagt. Die Massnahmen seien bereits letzte Woche vom Regierungsrat beschlossen worden.



wird seine Massnahmen am Dienstag kommunizieren, wie die zuständige Regierungsrätin Susanne Schaffner gegenüber dem Tagesanzeigers sagt. Die Massnahmen seien bereits letzte Woche vom Regierungsrat beschlossen worden. Im Kanton Aargau wird heute um 11:00 Uhr ein Point-de-Presse des Gesundheitsdepartements zur aktuellen Lage stattfinden. Entscheide dürften dann aber eher nicht zu erwarten sein. Die nächste reguläre Sitzung des Gesamtregierungsrats finde am Mittwoch statt. Anzeichen für eine ausserordentliche Sitzung am Montag oder Dienstag gibt es bisher nicht, schreibt die «Aargauer Zeitung».



Trotz steigender Fallzahlen fand am Samstag kein Gespräch zwischen dem Kanton Zürich und den Bundesräten statt. Die Videokonferenz soll heute nachgeholt werden. Der Kanton wird am Mittwoch über neue Massnahmen beratschlagen und diese spätestens am Donnerstag bekanntgeben.



und den Bundesräten statt. Die Videokonferenz soll heute nachgeholt werden. Der Kanton wird am Mittwoch über neue Massnahmen beratschlagen und diese spätestens am Donnerstag bekanntgeben. Vorbildlich dürfte der Kanton Schaffhausen sein. Am Freitag führte er angesichts der steigenden Fallzahlen massive Verschärfungen ein: Fitnesszentren, Turnhallen, Museen und Erotikbetriebe bleiben seit Sonntag geschlossen, Veranstaltungen mit über 15 Personen sind verboten und an privaten Treffen dürfen maximal zehn Personen aus zwei Haushalten teilnehmen. Die Massnahmen gelten voraussichtlich bis am 22. Dezember.

Bereits am Dienstag will der Bundesrat eine Bilanz über das Vorgehen der Kantons ziehen und am Freitag neue Massnahmen für die ganze Schweiz oder für einzelne Kantone treffen, wie Berset letzen Freitag weiter sagte. (saw/sda)



