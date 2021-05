Schweiz

Coronavirus

Corona-Lockerung Schweiz: Was du vor der Bundesrats-PK wissen musst



Weitere Lockerung im Corona-Regime ab 31. Mai: Der Bundesrat will weiter gehen als geplant

Die letzten Lockerungen liegen nun über einen Monat zurück, obwohl sich die Corona-Situation in der Schweiz seither weiter verbessert hat. Am Mittwoch trifft sich der Bundesrat nun zu seiner ordentlichen Sitzung, um den nächsten Öffnungsschritt zu beschliessen. Worauf du dich für den 31. Mai einstellen kannst und was sonst noch interessant sein könnte, erfährst du hier:

Welche Öffnungen diskutiert der Bundesrat am Mittwoch?

Bild: keystone

Laut Drei-Phasen-Plan sollten wir uns am 31. Mai eigentlich immer noch in der Schutzphase befinden. Die Stabilisierungsphase beginnt erst, wenn sich alle Willigen impfen konnten. Für viele, die sich nicht in der Risikogruppe befinden, steht der zweite Impftermin aber noch an.

Trotzdem versprach der Bundesrat bereits vor mehreren Wochen, dass ein weiterer Öffnungsschritt gewagt wird, sollte sich die epidemiologische Lage positiv entwickeln (mehr dazu weiter unten). Diese Lockerungen wurden für den 31. Mai angesprochen:

Restaurants dürfen ihre Innenräume wieder öffnen

dürfen ihre Innenräume wieder 100 Personen bei Veranstaltungen im Innern, 300 in Aussenbereichen

im Innern, 300 in Aussenbereichen Wellness-Anlagen und Bäder dürfen öffnen

Homeoffice-Pflicht wird für Betriebe aufgehoben, die regelmässig testen

wird für Betriebe aufgehoben, die regelmässig testen Im Amateursport und im Kulturbereich dürfen sich neu 30 Personen treffen

Präsenzunterricht an Hochschulen

Diesen Vorschlag unterbreitete der Bund letzte Woche den Kantonen, die sich bis Mittwoch dazu äussern konnten. Wie der «Blick» in Erfahrung gebracht haben will, soll der Bundesrat sogar noch weiter gehen mit seinen Öffnungsplänen. Folgende Punkte will der Bundesrat morgen zusätzlich vorschlagen:

Die 10er-Regel für Privatfeste soll fallen, neu sollen sich drinnen 30 Personen treffen dürfen, draussen gar 50.

Die Obergrenze bei spontanen Menschenansammlungen im öffentlichen Raum soll ganz gestrichen werden.

im öffentlichen Raum soll werden. Die Maskenpflicht am Tisch in Restaurant-Innenräumen soll ebenfalls fallen.

Was könnte sonst noch auf dem Programm stehen?

Neben dem neuen Öffnungsschritt gibt es besonders einen weiteren Punkt, der Klärung benötigt: das Covid-Zertifikat. Dieses soll bereits am 7. Juni schrittweise ausgerollt werden, wie der Bundesrat vor einer Woche an seiner Pressekonferenz mitteilte.

Wie das Zertifikat für Geimpfte, Genesene und Getestete genau aussehen wird, ist allerdings noch unklar. Im Hinblick auf die Sommerferien dürfte dies viele Menschen in der Schweiz bewegen. Auch was den Datenschutz anbelangt, blieben einige Fragen noch offen.

Wie sieht die aktuelle Corona-Lage in der Schweiz aus?

Wann findet die Bundesrats-Pressekonferenz statt?

Bild: keystone

Der Bundesrat setzt seine Pressekonferenz jeweils auf den Nachmittag nach der eigentlichen Sitzung an. Neben der Corona-Pandemie beschäftigt sich der Bundesrat zurzeit auch noch mit dem Rahmenabkommen, es dürfte also zwei Pressekonferenzen geben. Diese fanden in den letzten Jahren kaum vor 13 Uhr statt. Sobald eine konkrete Uhrzeit bekannt ist, wird diese hier nachgeliefert.

Wo kann ich die Medienkonferenz live mitverfolgen?

Die Pressekonferenz wird jeweils live auf YouTube und bei SRF übertragen. Zudem findest du alle Informationen aus der Medienkonferenz im watson-Liveticker. Sobald ein konkreter Streaming-Link verfügbar ist, wird dieser hier nachgeführt.

(dfr/pit/leo)

