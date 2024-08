Nachrichten von Maskenmillionären aufgetaucht: «Hoffe, es wird eine Pandemie ausgerufen»

«Wir haben offene Bestellungen von aktuell 15 Millionen Masken. Am klügsten ist es aber, dass wir sie ein bis zwei Wochen an Lager behalten und in Europa verkaufen mit einem grösseren Gewinn. In Italien, Deutschland und der Schweiz ist alles ausverkauft, und die bekommen auch keine Ware mehr, weil sie die normalerweise in China eingekauft haben … Und die (Chinesen) haben ein Exportverbot für Masken, weil sie sie selber brauchen.»