Coronavirus: Ausflügler geniessen die Sonne am Greifensee und im Alpstein



bild: watson

Volle Parkplätze am Greifensee und im Alpstein – nicht alle wollen zuhause bleiben

Trotz Corona-Krise: Im Alpstein-Gebiet kommt es zu unerfreulichen Szenen mit vielen Wanderern. Auch am Greifensee wimmelt es von Ausflüglern.

Die Empfehlung des Bundesrates ist eigentlich eindeutig: «Bleiben Sie jetzt zuhause. Retten Sie Leben.» Nur fürs Einkaufen, Arbeiten, Hilfe-Leisten und für den Arztbesuch solle man vor die Türe gehen.

Das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung hat sich denn auch merklich verändert, wie die ETH und der Kanton Zürich melden. Auch am sonnigen Samstag wurden viel wenige Kilometer pro Kopf zurückgelegt als noch vor zwei Wochen. Dennoch folgen längst nicht alle dem Aufruf des Bundesrates. Dies führt an gewissen Hotspots zu grösseren Menschenansammlungen.

Dies zeigte sich etwa vergangene Woche im Alpstein-Gebiet. Im Appenzeller Bergparadies waren trotz Corona-Krise zahlreiche Wanderer unterwegs. Der Andrang war gar derart gross, dass sich Berufspendler darüber beschwerten, im Zug keinen Sitzplatz wegen der Tagestouristen zu finden, wie die kantonalen Behörden meldeten.

>> Coronavirus: Alle News im Liveticker



Im Wandergebiet sei es zu weiteren «unerfreulichen Zuständen» gekommen, da die Restaurants und somit auch die WC-Anlagen geschlossen seien, wie Albert Elmer vom kantonalen Führungsstab Appenzell Innerrhoden gegenüber SRF sagte.

Der kantonale Führungsstab sah sich deshalb Mitte letzter Woche gezwungen, eine Medienmitteilung herauszugeben und von einem Besuch im Alpstein-Gebiet abzuraten.

Aufruf zeigte gewisse Wirkung

«Eine gewisse Wirkung hat der Aufruf gezeigt, aber es hätte besser sein können», sagt Albert Elmer heute auf Anfrage. Man habe am Wochenende die Parkplätze beobachtet. Jener in Wasserauen sei wiederum sehr voll gewesen, bei den anderen sei ein geringeres Aufkommen registriert worden.

Bild: KEYSTONE

Die Einheimischen würden sich gut an die Vorgaben halten, sagt Elmiger. «Wir haben aber viele Autos aus anderen Kantonen wie Zürich oder Thurgau gesehen.» Er könne die Behörden im Tessin gut verstehen, die nicht wollen, dass die Touristen über Ostern in den Südkanton fahren. Wenn man einen Spaziergang machen wolle, dann doch bitte in der Nähe seines Wohnortes.

Umfrage Gehst du noch raus? Nein, gar nicht mehr.

Nur noch für das Nötigste.

Ich gönne mir schon ab und zu etwas frische Luft, dann aber in der Nähe meines Hauses.

Ja, ich mache sogar noch Ausflüge.

Erika Egger, Medienverantwortliche der Appenzeller Bahnen, räumt ein, dass es ein wenig eng geworden sei in den Zügen. Zu Stosszeiten sei es vorgekommen, dass vielleicht jeder zweite Platz besetzt war. Man habe deshalb reagiert und fahre jetzt mit Zusatzzügen. Sie sei froh, wenn sich zu den Pendlern nicht auch noch Tagesausflügler gesellten.

Die Zahl der Wanderer habe sich an diesem Samstag im Vergleich zum 21. März zwar fast verdoppelt, bewege sich aber im zweistelligen Bereich. «In Wasserauen stiegen 57 Personen aus, letzten Samstag waren es 31 gewesen. Und wir fahren 15 Mal am Tag dorthin.»

Zahlreiche Ausflügler am Greifensee

Gross war auch die Anzahl der Ausflügler am Greifensee. Am Samstagnachmittag genossen zahlreiche Radfahrer, Skater und Wanderer das herrliche Frühlingswetter. Auch hier waren die Parkplätze proppenvoll. Konsequent Abstand halten folglich unmöglich.

Ob die Stadt Uster nun Massnahmen ergreift, konnte sie bis Montagnachmittag noch nicht beantworten. Auch ob Bussen verteilt wurden, bleibt unklar. Eine entsprechende Anfrage blieb bislang unbeantwortet.

bild: watson

Unerfreuliche Bilder gab es am Wochenende auch im Kanton Aargau. Laut dem kantonalen Lagebulletin vom Montag hat die Polizei über das Wochenende viele Gruppierungen, inkl. Risikogruppen, gebüsst und weggewiesen, die gegen das Versammlungsverbot verstossen haben.

