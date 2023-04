Ticker: So debattiert das Parlament über die CS

SP und Grüne wollen den 109-Milliarden-Franken-Notkrediten zur Rettung der Credit Suisse nur unter Bedingungen zustimmen. Es sei unabdingbar, die Staatsgarantie an Nachhaltigkeitskriterien zu knüpfen, befanden die Grünen. Die SVP-Fraktion will die Notkredite ablehnen.



«Wäre das Klima eine Bank, der Bundesrat hätte es längst gerettet», sagte Grünen-Parteipräsident Balthasar Glättli am Dienstag vor den Medien in Bern. Der Aspekt der Nachhaltigkeit sei bei der Bankenrettung «sträflich in den Hintergrund gerückt» worden.



Die Grünen würden deshalb den Nachtragskrediten nur zustimmen, wenn diese mit Nachhaltigkeitszielen verknüpft würden. Für die Zukunft brauche es eine gesetzliche Grundlage dafür, dass Staatsrettungen nur unter Nachhaltigkeitsbedingungen erfolgen könnten.



Die SP-Fraktion will den Garantien des Bundes nur unter einer Bedingung zustimmen: Das Parlament soll eine sofortige neue Regelung verlangen, damit ein Fall wie jener der CS nicht mehr passieren kann. «Wir sind nicht bereit, die Augen zu verschliessen», twitterte SP-Co-Präsident Cédric Wermuth dazu.



Die GLP verlangt eine lückenlose Aufklärung der Vorgänge rund um das Debakel der CS. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen und die Aufsichtsbehörde gestärkt werden, schreibt sie. Die Gesetze müssten so angepasst werden, dass «derartige Krisen» künftig verhindert werden.



Das Parlament debattiert seit Dienstag an einer ausserordentlichen Session über die CS-Übernahme durch die UBS. Unmittelbare Folgen hätte ein Nein des Parlaments zu den Nachtragskrediten aber nicht. «Ein Nein wäre eine Rüge an Bundesrat und Finanzdelegation», sagte kürzlich Ständerätin Johanna Gapany (FDP/FR), Präsidentin der Finanzkommission des Ständerats.



Die Kredite für die Garantien des Bundes waren am 19. März von der Finanzdelegation (Findel) der Räte bewilligt worden. Das Parlament kann sie nur nachträglich genehmigen. Die GLP fordert, dass in der Findel künftig alle Parlamentsfraktionen vertreten sind. Diese brauche eine «breitere demokratische Legitimation und Abstützung». (sda)

Bild: keystone