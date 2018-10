Schweiz

Das Kandidaten-Karusell von CVP und FDP im Überblick.



Favoritin Keller-Sutter steigt ins Rennen – das Kandidatenkarusell in der Übersichtsgrafik

Wer folgt im Bundesrat auf Johann Schneider-Ammann und Doris Leuthard? Bei der FDP will es Kronfavoritin Karin Keller-Sutter wissen. Bei der CVP gibt es noch keine offiziellen Kandidaturen. Wer noch im Rennen ist und wer schon raus – hier behältst du die Übersicht.

Gestern war es so weit: Kronfavoritin Karin Keller-Sutter gab ihre Kandidatur für die Nachfolge von Bundesrat Johann Schneider-Ammann offiziell bekannt. Nebst der St. Galler Ständerätin hat bei der FDP noch niemand seinen Hut in den Ring geworfen. Noch gar keine offiziellen Kandidaturen gibt es bei der CVP. Viele Politiker, denen man Bundesratsambitionen nachsagt, halten noch still. Und wöchentlich gibt es Verzichtserklärungen.

Wer verbleibt noch im Rennen und wer hat schon abgesagt? Mit diesen zwei Grafiken behältst du den Überblick.

So sieht's bei der FDP aus

Sie sind noch dabei / haben sich noch nicht geäussert:

Karin Keller-Sutter (Ständerätin SG, Kandidatur offiziell), Hans Wicki (Ständerat NW), Ruedi Noser (Ständerat ZH), Hans-Peter Portmann (Nationalrat ZH), Christian Amsler (Regierungsrat SH).

Karin Keller-Sutter (Ständerätin SG, Kandidatur offiziell), Hans Wicki (Ständerat NW), Ruedi Noser (Ständerat ZH), Hans-Peter Portmann (Nationalrat ZH), Christian Amsler (Regierungsrat SH). Sie haben bereits abgesagt:

Carmen Walker Späh (Regierungsrätin ZH), Petra Gössi (Parteipräsidentin/Nationalrätin SZ), Andrea Caroni (Ständerat AR), Christa Markwalder (Nationalrätin BE), Daniela Schneeberger (Nationalrätin BL), Josef Dittli (Ständerat UR), Kaspar Michel (Regierungsrat SZ), Regine Sauter (Nationalrätin ZH), Martin Schmid (Ständerat GR), Ruedi Noser (Ständerat ZH)



So sieht's bei der CVP aus

Sie sind noch dabei / haben sich noch nicht geäussert: Viola Amherd (Nationalrätin VS), Elisabeth Schneider-Schneiter (Nationalrätin BL), Erich Ettlin (Ständerat OW), Benedikt Würth (Regierungsrat SG), Pirmin Bischof (Ständerat SO), Peter Hegglin (Ständerat ZG), Andrea Gmür (Nationalrätin LU), Ruth Humbel (Nationalrätin AG), Heidi Zgraggen (Regierungsrätin UR).

Viola Amherd (Nationalrätin VS), Elisabeth Schneider-Schneiter (Nationalrätin BL), Erich Ettlin (Ständerat OW), Benedikt Würth (Regierungsrat SG), Pirmin Bischof (Ständerat SO), Peter Hegglin (Ständerat ZG), Andrea Gmür (Nationalrätin LU), Ruth Humbel (Nationalrätin AG), Heidi Zgraggen (Regierungsrätin UR). Sie haben bereits abgesagt:

Stefan Engler (Ständerat GR), Silvia Steiner (Regierungsrätin ZH), Gerhard Pfister (Parteipräsident/Nationalrat ZG), Martin Candinas (Nationalrat GR), Walter Thurnherr (Bundeskanzler).

Dieser Artikel erschien erstmals am 3. Oktober 2018. Er wurde auf den neusten Stand gebracht und am 10. Oktober erneut veröffentlicht.

