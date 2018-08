Schweiz

Data

Das sind die häufigsten Vornamen in der Schweiz



watson / shutterstock

Babys heissen Noah und Emma – aber wie heissen die meisten Schweizerinnen und Schweizer?

In der Schweiz leben 8,4 Millionen Menschen, davon sind 4,25 Millionen Frauen und 4,17 Millionen Männer. Aber wie heissen die mit Vornamen eigentlich am häufigsten?

Bevor wir zur Übersicht aller Vornamen in der Schweiz kommen, hier noch einmal übersichtlich aufbereitet, welches die beliebtesten Baby-Namen waren, die 2017 vergeben wurden:

Die beliebtesten Baby-Namen 2017 für Knaben:

Noah: 490 Liam: 434 Luca: 360 Leon: 347 Gabriel: 328 David: 314 Elias: 302 Samuel: 294 Matteo: 276 Ben: 273

Bei den 44'873 neugeborenen Knaben lagen Noah (490) und Liam (434) auf den ersten beiden Plätzen, dahinter belegte Luca den dritten Platz (360).

Die beliebtesten Baby-Namen 2017 für Mädchen:

Emma: 478 Mia: 420 Sofia: 352 Lina: 311 Lena: 308 Lea: 306 Lara: 301 Emilia: 300 Nina: 287 Anna: 286

Bei den 42'508 Mädchen mit Jahrgang 2017 erhielten 478 den Vornamen Emma. 420 heissen Mia und 352 Sofia.

Die beliebtesten Baby-Namen nach Sprachregion:

In der Rätoromanischen Schweiz gab es im vergangenen Jahr pro Geschlecht drei Namen, die insgesamt drei Mal vergeben wurden. Sie teilen sich somit sowohl bei den Buben als auch bei den Mädchen den ersten Platz.

Mädchen grafik: watson; quelle: bfs

Buben grafik: watson; quelle: bfs

Schauen wir noch kurz 100 Jahre zurück:

Die Entwicklung der beliebtesten Vornamen in den letzten 100 Jahren:

Die Statistik zeigt: Der Name «Emma» erlebte bereits in den 20er- und 30er-Jahren einen Boom – verschwand ab 1960 aber ziemlich in der Versenkung.

Mädchen grafik: Watson; quelle: bfs

«Luca» erreichte im Jahr 1998 mit 688 neuen Vornamen seinen Höhepunkt, hält sich aber heute immer noch auf Platz 3.

Buben grafik: watson; quelle: bfs

So, und damit wären wir bei der Statistik, die uns alle brennend interessiert: Wie heissen eigentlich die meisten Leute in der Schweiz mit Vornamen? Hier die wichtigsten Antworten:

Die häufigsten Vornamen in der Schweizer Bevölkerung

Abgesehen von Vornamen der Neugeborenen stellt das Bundesamt für Statistik auch eine Liste aller Namen zur Verfügung, die Personen mit ständigem Wohnsitz in der Schweiz tragen. Das ist die Top 10:

Bei den Frauen:

Maria: 84'136 Anna: 41'951 Ursula: 35'265 Sandra: 34'838 Ruth: 34'702 Elisabeth: 34'516 Monika: 32'053 Claudia: 30'396 Verena: 30'006 Nicole: 29'411

Bei den Männern:

Daniel: 62'460 Peter: 59'405 Thomas: 52'670 Hans: 52'571 Christian: 42'585 Martin: 40'969 Andreas: 40'521 Michael: 39'881 Markus: 38'131 Marco: 32'570

Natürlich gibt es auch hier starke regionale Unterschiede. Diese Karten zeigen die häufigsten Vornamen nach Sprachregion.

Frauen grafik: watson / quelle: bfs

Männer grafik: watson / quelle: bfs

28'000 Franken für den Namen deines Babys? Video: srf/SDA SRF

Diese Promis haben eigentlich einen anderen Namen als den, für den sie bekannt sind:

Abonniere unseren Daily Newsletter

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare