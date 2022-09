Am Sonntag stimmen wir darüber ab, ob die Verrechnungssteuer und die Umsatzabgabe auf Schweizer Obligationen abgeschafft werden sollen. Der Bund rechnet etwa mit Steuerverlusten von 250 Millionen Franken pro Jahr.

Hier findest du am Sonntag, 25. September, ab 12 Uhr laufend die aktualisierten Resultate.

Um Investitionen zu fördern, will der Bund Teile der Verrechnungssteuer abschaffen.

Um Investitionen zu fördern, will der Bund Teile der Verrechnungssteuer abschaffen. Bild: shutterstock

Ähnlich sieht es beim zweiten Teil der Reform «AHV21» aus. Die Gegner lagen in allen Umfragen im Hintertreffen, konnten aber in den jüngsten weiter aufholen. Die Vorlage und damit die ganze Reform stehen auf der Kippe.

Der zweite Teil der AHV-Reform will das Frauenrentenalter von 64 auf 65 Jahre anheben und damit jenem der Männer gleichsetzen. Zudem soll der Zeitpunkt der Rente flexibilisiert werden.

Hier findest du am Sonntag, 25. September, ab 12 Uhr laufend die aktualisierten Resultate.

Die Unterstützung für den Mehrwertsteuer-Teil der AHV-Reform ist laut den Umfragen grösser als deren Ablehnung. Die Befürworter konnten in allen fünf Wellen die Mehrheit für sich beanspruchen. Der Abstand zu den Gegnern hat sich in den letzten Umfragen aber verringert.

Bundesrat und Parlament wollen die Mehrwertsteuer erhöhen und die daraus gewonnenen Mehreinnahmen in die Finanzierung der AHV stecken. Konkret sollen die Mehrwertsteuersätze folgendermassen erhöht werden:

Hier findest du am Sonntag, 25. September, ab 12 Uhr laufend die aktualisierten Resultate.

Die aktuellen Umfragen sehen die Gegner der Initiative gegen Massentierhaltung im Vorteil. Zwar lagen die Initiantinnen und Initianten in den ersten Umfragewellen noch vorne, je näher der Abstimmungssonntag kam, desto mehr konnten die Gegner jedoch zulegen. Besonders unter der Landbevölkerung regte sich massiv Widerstand gegen das Begehren.

Mit dieser Initiative soll das Tierwohl in der Schweiz gesteigert werden. Grundsätzlich unterlägen neu alle Tierhaltungsbetriebe den Bio-Suisse-Regeln. Doch auch aus dem Ausland importierte Produkte müssen diesen Richtlinien entsprechen. Der Initiativtext sieht eine Übergangsphase von 25 Jahren vor.

Hier findest du am Sonntag, 25. September, ab 12 Uhr laufend die aktualisierten Resultate.

Die Initiantinnen wollen härtere Regeln für die Tierhaltung in der Schweiz.

Die Initiantinnen wollen härtere Regeln für die Tierhaltung in der Schweiz. Bild: keystone

Tierwohl, Frauenrentenalter und Verrechnungssteuer: Diesen Sonntag finden sehr emotionale Diskussionen (vorerst) ihren Abschluss. Dann nämlich entscheidet das Schweizer Stimmvolk an der Urne, wie es hierzulande mit diesen schwierigen Themen weitergehen soll. Hier findest du das Wichtigste in Kürze, die Resultate der Umfragen und ab Sonntag dann auch die aktuellen Abstimmungsresultate:

Mann verliert in Embrach Kontrolle über sein Auto

«Falsche Prognosen»: Harsche Kritik an ehemaliger Führung der Bundesjustiz

In der Strom-«Arena» stritt jeder mit jedem – bis ein Rentner allen die Leviten las

Alles, was du vor dem Abstimmungssonntag wissen musst

Der Abstimmungssonntag steht vor der Tür. Am 25. September fallen in der Schweiz Richtentscheide zur Massentierhaltung, zu einer grösseren AHV-Reform und zur Verrechnungssteuer. Alle Informationen und Resultate dazu findest du hier.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das waren die bisher knappsten Abstimmungen in der Schweiz

Oktoberfest! Tradition, Kultur, Geschichte und so. Vor allem «und so». 18 Mal

Cassis lässt sich beim Handshake mit Lawrow ablichten – so reagiert die Schweizer Politik

In der Strom-«Arena» stritt jeder mit jedem – bis ein Rentner allen die Leviten las

Scheinreferenden im Osten gehen weiter +++ USA kündigen als Reaktion Sanktionen an

In der Strom-«Arena» stritt jeder mit jedem – bis ein Rentner allen die Leviten las

Braucht es eine Solaroffensive? Oder mehr Atomstrom? Wer ist schuld an allem? In der SRF-«Arena» zur drohenden Strommangellage schob man sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe.

Man wähnt sich derzeit in einem Déjà-vu. Sowohl auf der Makro- als auch auf der Mikro-Ebene. Auf der Makro-Ebene scheint die ganze Welt – und mit ihr die Schweiz – von einer Krise in die nächste zu schlittern. Als wären die Krisen Staffelläufer, die sich nach einer Verwüstungsrunde um den Globus den Krisenstab weiterreichen.