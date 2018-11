Schweiz

Der Nutri-Score von 33 Migros- & Coop-Produkten



Weil Migros und Coop es nicht tun: Wir haben 33 Produkte mit Ampelfarben bewertet

Rot, Gelb, Grün: Auf einen Blick zeigt der Nutri-Score an, wie gesund ein Lebensmittel ist. Weil die Grossverteiler Migros und Coop die Lebensmittelampel nicht einführen wollen, haben wir einfach selbst für 33 ihrer Produkte die richtige Ampelfarbe berechnet.

Egal ob Tiefkühllasagne, Nudelsuppe oder Schoggi-Cake: Auf einen Blick anzeigen, wie gesund ein Lebensmittel ist, das will der Nutri-Score. In Grossbritannien und Frankreich ist die Lebensmittelampel weit verbreitet – bald kommt die Nährwertampel auch in die Schweiz.

Der französische Lebensmittelkonzern Danone, der auch Produkte in der Schweiz verkauft, setzt auf den Nutri-Score. Ab 2019 versieht Danone alle seine Milchprodukte mit Ampelfarben. Die Grossverteiler Migros und Coop wollen hingegen nichts vom Ampelsystem wissen. Laut Migros-Sprecherin Christina Maurer teile der Nutri-Score Lebensmittel in gut und schlecht. «Lebensmittel sind aber grundsätzlich nicht gut oder schlecht. Für eine ausgewogene Ernährung ist die gesamte Lebensmittelauswahl zu berücksichtigen – das Mass ist entscheidend», so Maurer.

Bei Coop tönt es ähnlich. Das Ampelsystem sei zwar ein interessanter Ansatz, «eine gesunde Ernährung basiere aber nicht auf einzelnen Produkten», erklärt Coop-Mediensprecherin Alena Kress.

Die beiden Grossverteiler werden Lebensmittel in naher Zukunft also nicht mit Ampelfarben kennzeichnen. watson hat deshalb bei 33 Lieblingsprodukten der Redaktion den Nutri-Score kurzerhand selbst berechnet.

Diese Produkte erhalten den Nutri-Score A:

Chiefs Protein-Pudding Schokolade Barilla Spaghetti 3-Minuten M-Classic Reiswaffeln You Skyr Nature Karma Betty Bossi Seiden-Tofu Anna's Best Asia Nasi Goreng

So wird der Nutri-Score berechnet:

bild:watson

Der Nutri-Score ist eine fünfstufige Farbskala, die auf einen Blick verrät, wie die Nährwertelemente des verpackten Produkts pro 100 Gramm zu bewerten sind. Energie, gesättigte Fettsäuren, Gesamtzucker und Natrium gehen als ungünstige Nährwertelemente in die Berechnung ein und erhalten Pluspunkte. Obst, Gemüse, Nüsse, Ballaststoffe und Proteine werden als günstige Nährwerte bewertet und führen zu Minuspunkten. Die Summe dieser Rechnung ergibt den Buchstaben des Nutri-Scores und kann zwischen −15 und +40 Punkten liegen.

Diese Produkte erhalten den Nutri-Score B:

Anna's Best, Gehacktes mit Hörnli Cola Zero Emmi Caffè Latte Cappuccino Old El Paso Chunky Dip Sauce mild Butterzopf Terra Suisse M-Classic ASC Rauchlachs Pelican MSC Dorsch-Fischstäbchen

Diese Produkte erhalten den Nutri-Score C:

Ketchup Kellogg's Special K classic Zweifel Paprika Quark Crème Alnatura Hafer Crunchy Grosis Schokoladenkuchen Comella Schokoladen-Drink Qualité&Prix Lasagne Bolognese Alnatura Kokos-Kakao geröstetes Müsli ültje Erdnüsse

Diese Produkte erhalten den Nutri-Score D:

Balisto Choco Banana Bonne Maman Erdbeeren Bruno's Best Salatsauce Fitness Cailler Frigor Tafelschokolade Milch Marronicrème La Laitière

Diese Produkte erhalten den Nutri-Score E:

Knorr Asia Noodles Chicken Nutella Fizzers Coca-Cola Citterino Salami milano

