«Killerhitze», «Sahara-Keule»? Sicher ist, ab Dienstag wirds richtig heiss

Es wird tropisch

Nach der Bullenhitze soll es in der Nacht kaum Abkühlung geben, als Folge ist laut Prognose ab der Wochenmitte speziell in leicht erhöhten Lagen sowie in den Städten mit Tropennächten zu rechnen. In der Meteorologie wird von einer Tropennacht gesprochen, wenn die Temperaturen in der Nacht nicht unter 20 Grad Celsius sinken.