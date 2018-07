Schweiz

AfD-Politikerin Weidel macht sich im Netz zur Lachnummer



«Holen wir unser Land zurück» – AfD-Politikerin Weidel macht sich im Netz zur Lachnummer

Alice Weidel ist seit September des vergangenen Jahres Co-Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion. Die 39-Jährige äussert sich oft und pointiert zu diversen Themen, beispielsweise auch zur aktuellen Debatte um den deutschen Nationalspieler Mesut Özil. Und Weidel geht in ihrer Freizeit offenbar gerne wandern, wie dieser Tweet zeigt:

Ist der Weg auch noch so steinig, werden wir diesen zusammen meistern.

Holen wir uns unser Land zurück!#AfD pic.twitter.com/LfIKicc9pG — Alice Weidel (@Alice_Weidel) 23. Juli 2018

Dummerweise befindet sich Weidel auf diesem Bild in der Schweiz, wie schlaue Twitter-User herausgefunden haben. Genauer in der Gotthard-Region. Von «Holen wir ‹unser› Land zurück» kann also keine Rede sein.

Ja. Sicher.

Der Foto-Standort ist etwas oberhalb der Bezeichnung Briggstutz (Satelitenbild)

Auf Frau Weidels Foto sehen Sie im Hintergrund die Stützmauer der Passstrasse und die Konturen des Wanderweges im Hang darunter. pic.twitter.com/hQ8G5R27jH — Marc Aeschlimann (@the_aeschli) 24. Juli 2018

Entsprechend unterhaltsam fallen die Antworten auf diesen Tweet aus. Eine Auswahl:

Grenzen dicht machen! Sofort! — 🇪🇺 Muriel Muraene 🐠 (@Muriel_Muraene) 24. Juli 2018

Hm, das wäre ja eine sehr "großdeutsche Lösung". Das wird den Schweizern nicht gefallen. Nicht mal der SVP. #weidel — Holger Hinz (@holgereluard) 24. Juli 2018

Da will wohl jemand den Westfälischen Frieden von 1648 revidieren und die Eidgenossenschaft Heim ins Reic.. äh in den Bund holen. Ist doch ein nettes Ziel, ein paar weitere komische Dialekte neben dem Bayerischen und dem Sächsischen schaden nicht. — Kazantis 99 (@Kazantis99) 24. Juli 2018

Vielleicht meint sie die Schweiz. Die ist ja auch ihr Land. — Stefan Fries (@stfries) 24. Juli 2018

Warum tun Sie uns nicht den Gefallen und bleiben in der schönen🇨🇭, @Alice_Weidel? Ist auch nicht in der 🇪🇺. 🤓 — Nico Amiri 🇪🇺 (@nico_amiri) 24. Juli 2018

Ihr „offizieller“ Wohnsitz liegt wohl in Deutschland, das ging jedenfalls vor der Bundestagswahl rum. Ob das immer noch so ist.. 🤷‍♂️😉 — Tibor Martini (@tibor) 24. Juli 2018

Zuhause ist man, wo man Steuern (nicht) zahlt. — Jens ▪︎ Gegen Rassismus (@vanderKreet) 24. Juli 2018

