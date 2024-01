Es herrscht Glatteisgefahr, besonders in Deutschland. (Symbolbild) Bild: keystone

Heute ist es in der Schweiz rutschig – doch es ist nichts im Vergleich zu Deutschland

In der Schweiz wurde für heute Morgen vor Glatteis gewarnt. In Deutschland hat die Glätte grössere Auswirkungen.

Mehr «Schweiz»

Rutschig war es am Mittwochmorgen in Teilen der Deutschschweiz. Regenfälle bei Temperaturen unter null sorgten dafür.

Der Bund warnte sogar vor Glatteisgefahr – wer mit dem Auto unterwegs war, wurde angehalten, vorsichtig zu fahren. Besonders betroffen waren der Kanton Schaffhausen sowie die Regionen um Aarau, Frauenfeld TG, Liestal BL, Luzern, Solothurn, St.Gallen und Zug.

Seit 8 Uhr sollte sich die Situation in der Schweiz entspannt haben.

Situation in Deutschland

An zahlreichen Schulen in Bayern fällt heute der Präsenzunterricht aus – der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit gefrierendem Regen und warnt vor Glatteis.

Auch in Berlin und Brandenburg hat die Glätte Auswirkungen: Am Berliner Flughafen BER fallen mehrere Flüge aus. So wurden etwa 20 Flüge nach und aus Frankfurt gestrichen. Die Deutsche Bahn gab ihrerseits an, das Glatteis könne sich auch auf den Zugverkehr auswirken.

In Brandenburg kam es bereits am Dienstag zu mindestens 100 Unfällen aufgrund der Glätte. Dabei wurden auch mehrere Menschen verletzt.

(rbu/t-online)