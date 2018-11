Schweiz

Fast-Food-Restaurants in der Schweiz: Die Übersichtskarte



Basel ist das Fast-Food-Mekka der Schweiz – so schneidet dein Kanton ab

Von McDonald's bis KFC: Monatlich eröffnen diverse neue Fast-Food-Filialen in der Schweiz. Doch nicht in der ganzen Schweiz finden sich Liebhaber von schnellen Burgern und Co. Unsere Karte zeigt, wo die Fast-Food-Junkies und -Hasser der Schweiz wohnen.

Schätze die Anzahl McDonald's-Filialen

1976 hat die erste McDonald's-Filiale in der Schweiz eröffnet. Was denkst du, wie hat sich die Anzahl Filialen seither verändert? Zeichne die Trendlinie, um deine Schätzung abzugeben!

Fünf Jahre nach McDonald's, im Jahr 1981, folgte die erste Filiale von Burger King. Heute sind mehr als ein Dutzend internationale Fast-Food-Ketten in der Schweiz vertreten.

Seit knapp einem Jahr trifft man hierzulande auch Kentucky Fried Chicken an. Mit aktuell drei Filialen in Genf, Mendrisio und Schönbühl ist die Marke zwar hier noch nicht weit verbreitet – laut eigenen Aussagen sind jedoch bis zu 50 weitere Filialen in der Schweiz geplant.

Fast-Food-Karte der Schweiz

Datenquelle Die Adressdaten zu den Filialen stammen von search.ch. Fehlt deine Filiale auf der Karte? Dann sende mir die Details dazu an lea.senn@watson.ch.

Das sind die grössten Fast-Food-Ketten der Schweiz grafik: watson

Hier wohnen die Fast-Food-Junkies und -Hasser

In fünf Schweizer Kantonen gibt es keine einzige McDonald's-Filiale: Die beiden Appenzell, Ob- und Nidwalden und Uri. Ansonsten ist das Restaurant «zur goldenen Möwe» in der gesamten Schweiz vertreten. Berechnet man die Anzahl Filialen pro 100'000 Kantonseinwohner, zeichnet sich Basel-Stadt als Fast-Food-Paradies ab.

Die grössten Schweizer Städte ohne McDonald's

Lancy (GE): 31'942 Einwohner Zug (ZG): 30'205 Einwohner Dübendorf (ZH): 28'141 Einwohner Dietikon (ZH): 27'079 Einwohner Wetzikon (ZH): 23'413 Einwohner

Die kleinsten Orte mit McDonald's

Montagny-près-Yverdon (VD): 716 Einwohner Rennaz (VD): 843 Einwohner Seewen (SZ): 1014 Einwohner Lully (FR): 1161 Einwohner Dierikon (LU): 1503 Einwohner

