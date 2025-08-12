sonnig31°
Abstimmung September: Mit diesen Argumenten wirbt der Bund für die E-ID

La version beta publique de l&#039;application swiyu montre sur un smartphone la version beta d&#039;une identit
Am 28. September wird über die E-ID abgestimmt.Bild: keystone

Mit diesen Argumenten wirbt der Bundesrat für ein Ja zum E-ID-Gesetz

12.08.2025, 14:00
Die E-ID sei sicher und einfach anzuwenden und ihr Gebrauch freiwillig und kostenlos: Mit diesen Argumenten wirbt der Bundesrat für ein Ja zum E-ID-Gesetz am 28. September.

Das Bedürfnis nach einem sicheren elektronischen Identitätsnachweis – etwa, um online etwas zu bestellen – steige, schrieb das Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) am Dienstag. Abgestimmt wird am 28. September, weil mehrere Komitees das von den Räten verabschiedete Gesetz mit dem Referendum bekämpfen.

Die vom Staat angebotene E-ID stärke die digitale Souveränität und fördere den Innovationsstandort Schweiz. Bundesrat und Parlament seien der Ansicht, dass die E-ID die Geschäfte mit Behörden und Unternehmen im Internet sicher, einfach und effizient mache.

Die E-ID funktioniert wie eine digitale Identitätskarte; die technische Infrastruktur stellt der Staat zur Verfügung. Das garantiert laut EJPD den Schutz der Privatsphäre und einen selbstbestimmten Umgang mit Personendaten. (sda)

Mehr zur E-ID-Abstimmung im September:

Darum geht es bei der Abstimmung zum E-ID-Gesetz
