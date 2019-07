Schweiz

Digital

Drohnen-Show am Züri Fäscht 2019: So findest du sie und das erwartet dich



Deshalb solltest du dir definitiv die Drohnenshow am Züri Fäscht ansehen 😱

Am Züri Fäscht 2019 hat gibt es nicht nur Hunderte von Essensständen, Partys und Feuerwerke, sondern erstmals auch eine Drohnenshow. Warum du dir die Show ansehen solltest und wo du sie findest, erfährst du hier.

Die Feuerwerke über dem Zürichsee am Züri Fäscht sind legendär. Dieses Jahr erhält die Tradition jedoch einen Konkurrenten: Das Elektrizitätswerk Zürich (EWZ) sponsert eine Drohnenshow. Und das erwartet Interessierte:

Ausschnitte aus der Hauptprobe im Video: Video: srf/SDA SRF

Zu sehen ist die Show über dem Zürichsee. Die Termine sind jeweils in der Nacht auf Samstag und auf Sonntag um 0:15 und 2:15 Uhr. Sollte das Wetter nicht mitspielen, ist ein Ersatztermin für Sonntag 22 Uhr vorgesehen. Die Vorstellung dauert zehn Minuten. Wer sich das Ganze also noch live ansehen will, sollte sich spätestens zu dieser Zeit an einem Ort rund ums Zürcher Seebecken einfinden.

Ein kleiner Tipp: Sowohl das Feuerwerk wie auch die Drohnenshow werden wohl gut besucht und das Zürcher Seebecken ist am Züri Fäscht erfahrungsgemäss rappelvoll. Wer sich also einen guten Platz sichern will, sollte früh genug eintreffen. (leo)

