Der «Arno des wilden Ostens» als HCD-Trainer – eine gute Wahl

Harijs Witolinsch (50) wird in Davos bald offiziell als Nachfolger von Arno Del Curto bestätigt. Ein unkonventioneller, überraschender, ja spektakulärer – und guter Personalentscheid.

Kristian Kapp («Tages-Anzeiger»), der bestinformierte HCD-Insider, setzte am Mittwochabend per Tweet das Gerücht in die Welt, der neue HCD-Trainer könnte Harijs Witolinsch heissen.

Er lag richtig. Noch am gleichen Abend bestätigt Jaro Tuma, der letzte Gentlemen in diesem Business und Agent des Letten im kleinen Kreis: Ja, es stimme, die Verhandlungen seien weit fortgeschritten. Er werde am Donnerstag mit seinem Klienten nach Davos fahren, um die letzten Details zu klären. Am Mittwoch war das …