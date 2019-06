Schweiz

Das waren die ersten Insta-Bilder der Schweizer Influencer – und sie sind so🙈

Ob Tchoumi, Zeki oder Gabirano: Am Donnerstagabend wird im Volkshaus in Zürich zum ersten Mal der Swiss Influencer Award verliehen. Wir sind in der Zeit zurückgereist und haben uns die ersten Bilder einiger Nominierten angeschaut.

jara helmi

24 «Star»-Influencer kämpfen am Donnerstagabend um den Swiss Influencer Award. Xenia Tchoumi, Zeki, Gabirano oder Lo&Leduc, sie sind alle Anwärter dieses erstverliehenen Preises. Wir haben uns durch die Instagram-Profile einiger Nominierten gescrollt (und gescrollt und gescrollt) bis ihrem allerersten Bild. Und das sind die Perlen:

Gabiranos grosse Leidenschaft war 2014 wohl noch Paintball. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Paintball♥♥♥ Ein Beitrag geteilt von Yung Gab (@gabirano) am Jul 2, 2013 um 2:05 PDT

Xenia Tchoumi hat über 8000 (!) Beiträge auf ihrem Profil. Sie postete seit 2012 also durchschnittlich drei Bilder pro Tag. Für dieses Bild haben wir 9 Minuten und 48 Sekunden gescrollt. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von XENIA TCHOUMI (@xenia) am Jun 19, 2012 um 2:44 PDT

Als alles noch im Rahmen lag: Könnt ihr euch an diesen Insta-Filter erinnern? Bligg hat ihn in seinen ersten Bildern fleissig eingesetzt. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Team-Besprechung im Studio... Ein Beitrag geteilt von BLIGG (@bligg_blizo) am Mai 14, 2013 um 3:01 PDT

So hat sich Dominique Rinderknecht in den letzten sechs Jahren verändert 😮

Die Swiss Influencer Award-Gala kann im Volkshaus in Zürich oder am Fernsehen auf Teleclub Zoom ab 20 Uhr live mitverfolgt werden. Zu einem Drittel werden die Gewinner vom Publikum und zu zwei Drittel von einer Fachjury gekürt. Seit April sind bereits wöchentlich in der Pre-Show zwei Nominierte rausgeflogen.

