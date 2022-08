Postfinance und Postomaten sind down

Postfinance kämpft am Mittwochmorgen mit einer Störung: Auf der Webseite schreibt das Unternehmen: «Postfinance.ch steht im Moment nicht zur Verfügung. Wir setzen alles daran, die Störung rasch zu beheben.» watson-User melden, dass sie derzeit an Postomaten kein Geld beziehen können und das Bezahlen mit Karte in Läden nicht funktioniere.

Die Störung begann laut Nutzerberichten um etwa 08.40 Uhr.

Update folgt...

(oli)