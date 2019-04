Schweiz

Teslas Model 3 schlägt in der Schweiz voll ein – und stürmt die Auto-Verkaufscharts



Bild: AP/CHINATOPIX

Seit Mitte Februar liefert Tesla seinen Hoffnungsträger, das Model 3, in der Schweiz aus. Der Verkaufsstart fällt offenbar vielversprechend aus: Der bislang günstigste Tesla war in der Schweiz und in Liechtenstein im März das meistverkaufte Auto und schlägt somit – zumindest temporär – nicht nur alle anderen E-Autos, sondern auch alle Verbrenner.

Laut Auto Schweiz, der Vereinigung Schweizer Automobil-Importeure, sind dies die 10 beliebtesten Autos im März.

Tesla Model 3: 1094 Skoda Octavia: 801 VW T-Roc: 695 Skoda Kodiaq: 595 VW Golf: 546 Skoda Karoq: 518 VW Tiguan: 474 Audi A3: 471 Mercedes-Benz A-Klasse: 429 Mercedes-Benz GLC-Klasse: 421

Seit Anfang Jahr, sprich im ersten Quartal, war das Model 3 das viertmeistverkaufte Auto der Schweiz.

Dass das Model 3 im März die Verkaufscharts bei uns anführt, erstaunt auf den zweiten Blick nur bedingt: Das knapp 60'000 Franken teure E-Auto wurde bereits vor drei Jahren präsentiert und Tesla hat nun begonnen, die teils mehrere Jahre alten Vorbestellungen aus Europa und somit auch der Schweiz abzuarbeiten.



In den USA wird das E-Auto bereits seit Mitte 2017 ausgeliefert, konnte aber wegen Produktionsproblemen bis Mitte 2018 nur in geringen Stückzahlen fabriziert werden. Tesla konnte daher das Model 3 bei uns erst ab Februar 2019 ausliefern. Wann die günstigere Version des Model 3, die in den USA mit Vergünstigungen ab 35'000 Dollar verkauft wird, zu uns kommt, ist noch nicht bekannt.



Rang eins im März ist bestimmt mehr als ein Achtungserfolg, die spannende Frage bleibt aber, wie sich die Verkäufe danach entwickeln. Der erste günstigere Tesla soll die Firma von Tech-Milliardär Elon Musk von der Luxus-Nische in den Massenmarkt bringen und ist deshalb von grosser Bedeutung.



