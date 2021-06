Schweiz

EM 2020

Public Viewing Euro 2020: Wetter und Standorte für Freitag



Wohin für den Schweizer Viertelfinal? Eine Entscheidungshilfe fürs Public Viewing

Die Ausgangslage: Die Schweiz steht im Viertelfinale? Check. Am Freitag wird es schönes Wetter? Check. Einige Public Viewings haben trotz Corona geöffnet? Check. Deshalb bietet der Kracher Schweiz gegen Spanien die perfekten Voraussetzungen, ein Volksfest zu werden.

Damit du den perfekten Plan für den Freitag aufstellen kannst, liefern wir dir hier einige Ideen mit allen wichtigen Informationen wie Wetter und Locations. Wähle dazu einfach den Kanton, in dem du das Spiel schauen willst:

Kanton Zürich

Bild: keystone

Im Kanton Zürich wurde die Maskenpflicht im Freien (also auch auf Restaurantterrassen) aufgehoben. Wird das Public Viewing als Veranstaltung deklariert, müssen die Veranstalter entweder auf die Maskenpflicht bestehen oder Covid-Zertifikate kontrollieren. Es gibt keine Einschränkungen für Tischgrössen in Aussenbereichen. Alle Corona-Regeln auf Kantonsgebiet findest du hier.

Das Wetter

Stadt Zürich: Die Wetterapps sagen die perfekten Bedingungen voraus. Am Nachmittag wird es leicht bewölkt, die Temperaturen beim Anstoss um 18 Uhr bewegen sich je Modell zwischen 21 und 24 Grad. Erst um 20 Uhr könnten sie erstmals unter 20 Grad fallen. Kein Modell sagt Regen voraus.

Public Viewing Ideen

Kanton Solothurn

In Solothurn gelten die Corona-Regeln des Bundes. Heisst: Keine Maskenpflicht in Aussenbereichen, keine Einschränkungen der Tischgrössen. Veranstaltungen ohne Zertifikat und ohne Sitzpflicht dürfen maximal 100 Personen umfassen. Mit Zertifikat gelten keine Einschränkungen. Alle weiteren Regeln hier.

Das Wetter

Das Wetter in Solothurn? Perfekt für ein Feierabendbier im Freien. Zwar wird es ab 14 Uhr teilweise bewölkt, die Temperaturen bewegen sich jedoch auch hier je nach Modell zwischen 20 und 25 Grad. Regen? Fehlanzeige.

Public Viewing Ideen

Kanton Luzern

Bild: keystone

Luzern hat auf Kantonsebene keine weiteren Corona-Bestimmungen getroffen, die sich auf Veranstaltungen wie Public Viewings beziehen. Auch hier gilt deshalb: keine Maskenpflicht im Freien, uneingeschränkte Tischgrössen und keine Einschränkungen bei Veranstaltungen mit Zertifikat. Alle weiteren Regeln findest du auf der Bundesseite.

Das Wetter

Am Freitag soll es in Luzern um 18 Uhr je nach Vorhersagemodell zwischen 19 und 23 Grad werden. Auch die Sonne könnte sich hie und da nochmals zeigen. Nur gerade eines von 16 Modellen sagt für die Zeitspanne zwischen 14 und 20 Uhr einen minimalen Niederschlag an.

Public Viewing Ideen

Kanton Thurgau

Im Thurgau wurden die Corona-Massnahmen nicht weiter verschärft. Deshalb gilt auch hier keine Maskenpflicht im Freien, Veranstaltungen mit Zertifikat sind keinen Einschränkungen unterworfen und auch die Tischgrössen dürfen beliebig gewählt werden.

Das Wetter

Arbon: Am Bodensee soll es zum Zeitpunkt des Anstosses zwischen 20 und 22 Grad werden. Sogar die Sonne könnte sich hier nach einem eher bewölkten frühen Nachmittag nochmals etwas zeigen. (Meteorologische) Niederschläge gibt es keine.

Public Viewing Ideen

Bodensee Arena – Kreuzlingen

Dreiegg – Frauenfeld

Kanton Bern

In Bern richtet man sich nach den Bundesregeln: keine Maskenpflicht und Tischgrössen-Beschränkungen im Freien. Veranstaltungen mit Zertifikat sind keinen Einschränkungen unterworfen. Alle weiteren Massnahmen in Bern findest du hier.

Das Wetter

In Bern stehen die Vorzeichen gut für den perfekten Start ins Wochenende. Zur Anspielzeit um 18 Uhr soll es zwischen 20 und 24 Grad warm werden. Danach kühlt es jedoch relativ schnell ab. Für Abpfiff des zweiten Viertelfinales (Belgien vs. Italien) um etwa 23 Uhr werden zwischen 12 und 17 Grad erwartet. Regen soll es keinen geben.

Public Viewing Ideen

Generationenhaus – Bern

DrBitz – Bern

Freds Garten – Thun

Kanton St. Gallen

Im Kanton St. Gallen wurde die Maskenpflicht im Freien per 1. Juli aufgehoben. Es gibt keine beschränkte Sitzzahl pro Tisch und an Veranstaltungen mit Zertifikat gelten keine weiteren Einschränkungen. Privat darf man sich in Aussenbereichen maximal zu 50 Personen treffen.

Das Wetter

In St. Gallen sagen die Modelle 19 bis 21 Grad voraus. Hier kann es jedoch relativ schnell abkühlen, für 23 Uhr werden noch zwischen 11 und 15 Grad erwartet. Niederschlag ist keiner vorhergesagt, doch auch die Sonne wird sich wohl nur spärlich zeigen.

Public Viewing Ideen

Kanton Basel-Stadt

In Basel gibt es zusätzlich zu den Bundesmassnahmen keine weiteren Einschränkungen. Für Public Viewings im Freien gelten die gleichen Massnahmen wie für alle anderen Veranstaltungen. Auf Restaurantterrassen muss keine Maske getragen werden und die Sitzplätze pro Tisch sind unbeschränkt belegbar.

Das Wetter

In Basel soll es am Freitag um 18 Uhr zwischen 22 und 24 Grad warm sein. Auch die Sonne soll sich nach einem eher bewölkten frühen Nachmittag nochmals zeigen. Nur eines der 16 Wettermodelle sagt einen minimalen Niederschlag voraus.

Public Viewing Ideen

Didi Offensiv – Basel

Markthalle – Basel

Klara – Basel

Kanton Graubünden

In Graubünden hält man sich an die Bundesvorgabe: keine Sitzpflicht, keine Maskenpflicht, keine Einschränkung bei der Gruppengrösse und kein Erheben der Kontaktdaten in Aussenbereichen der Gastronomie. Dabei darf es jedoch nicht zur Durchmischung der einzelnen Gruppen kommen und diese müssen genügend Abstand voneinander nehmen. Alles Weitere hier.

Das Wetter

Chur: Die Temperaturvorhersagen variieren hier relativ heftig je nach Prognosemodell. Nur ein Modell prognostiziert sehr tiefe Temperaturen von etwa 11 Grad. Sieben sagen etwa 15 bis 19 Grad vorher und weitere fünf sogar über 20 Grad. Ausserdem weisen fünf Modelle kurze und milde Niederschläge aus. Doch was sind schon wenige Regentropfen, wenn die Schweiz Spanien aus dem Wettbewerb kegelt?

Public Viewing Ideen

Arkadenplatz – Davos

(leo)

Quellen: - Die Wettervorhersagen stammen alle von kachelmannwetter.com (Vorhersage XL) vom 30. Juni um 11 Uhr

