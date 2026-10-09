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Stromausfall im Jogne-Tal – Behörden warnen

Stromausfall im Jogne-Tal – Behörden warnen

09.10.2026, 16:1309.10.2026, 16:13
Stromausfall im Jogne-Tal
Bild: alertswiss

Im Jogne-Tal (Vallée de la Jogne) im Kanton Freiburg ist am Freitagnachmittag der Strom ausgefallen. Das geht aus einer Meldung auf der Warn-Plattform Alertswiss hervor.

Die Behörden warnen, dass durch den Ausfall auch das Kommunikationsnetz beeinträchtigt sein könnte. Wer einen Notruf an Polizei, Sanität oder Feuerwehr absetzen will, soll einen nahegelegenen Notfalltreffpunkt aufsuchen – von dort ist das auch mit gestörter Energieversorgung möglich.

Solche Treffpunkte sind in Châtel-sur-Montsalvens, Crésuz, Charmey und Im Fang eingerichtet worden.

(cpf)

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