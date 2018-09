«Nehmen Sie in Ihrem Keller einen Flüchtling auf» – unterschrieben: Mario Fehr & Erdogan

In der Stadt Zürich macht zurzeit ein seltsames Schreiben seine Runden. Der Brief stammt angeblich von der Sicherheitsdirektion des Kantons. Darin werden Anwohner gebeten, einen abgewiesenen Asylbewerber in ihrem Keller aufzunehmen.

«Es liegt in der Verantwortung des Kantons Zürich, dass rechtskräftig abgewiesene Asylsuchende das Land verlassen», steht da. «Wir möchten Sie deshalb darum bitten, in Ihrem Keller einen abgewiesenen Asylsuchenden aufzunehmen» – unterschrieben: …