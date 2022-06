«Scheindebatte über Ministromlücke» – Grüne-Fraktionschefin kritisiert Sommaruga

«Zwischen Verrat und Menschlichkeit» – ein Berner im Winter 1941/42 an der Ostfront

Der Berner Ernst Gerber steht im Winter 1941/42 als Sanitätsgefreiter mit der Deutschen Wehrmacht an der Ostfront. Krieg im Osten – das war gestern, in einer fernen Zeit. Doch nun ist sein Tagebuch über diesen Einsatz angesichts der schrecklichen Tragödie in der Ukraine von beklemmender Aktualität.

Am 9. April 1990 bekommt Hans Wildbolz einen Brief von Ernst Gerber. Der Sanitätsgefreite lässt dem pensionierten ehemaligen Ausbildungschef der Schweizer Armee (von 1978 bis 1981) sein in Buchform herausgebrachtes Tagebuch zukommen. Darin schildert der im bernischen Huttwil (in der Nähe von Langenthal) aufgewachsene Krankenpfleger auf der Basis täglicher Notizen seinen Einsatz mit einer Ärztemission des Roten Kreuzes an der Ostfront auf der Seite der Deutschen. Was auf die heutige Zeit übertragen mit einer humanitären Mission in der russischen Armee in der Ukraine vergleichbar ist. So wie die Russen heute in der Ukraine waren damals die Deutschen in Russland die Aggressoren.