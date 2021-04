Schweiz

Rahmenabkommen mit EU: Kommissionen wechseln in Krisen-Modus



Bundesräte müssen antraben: Aussenpolitiker treffen sich zur Krisen-Sitzung

Die Krise um das Rahmenabkommen erreicht nun auch das Bundeshaus. Die beiden aussenpolitischen Kommissionen reden heute über das Dossier.

Letzten Freitag wurde ein «Showdown» beim Rahmenabkommen zwischen der EU und der Schweiz versprochen. Duden versteht darunter eine «dramatische, entscheidende Konfrontation» – die es aber vergangene Woche nicht gab. Bundespräsident Guy Parmelin kommunizierte nichts, was irgendwie auf eine Kraftprobe hindeutete.

Der wahre Showdown dürfte heute Montag kommen, und zwar im Bundeshaus. Heute trifft sich die Aussenpolitische Kommission des Nationalrates zur regulär angesetzten Sitzung. Die angekündigten Themen betrafen eigentlich Fragen zur UNO und zu Menschenrechten – das dominierende Thema wird aber das Rahmenabkommen sein.

Beide Kommissionen treffen sich heute

Erwartet wird, dass die zuständigen Bundesratsmitglieder Red und Antwort stehen zu den Fragen, wo die Verhandlungen um das Rahmenabkommen stehen und wie es weiter gehen soll. Dies verlang das Parlamentsgesetz, wo der Bundesrat verpflichtet wird, aktiv mit den aussenpolitischen Kommissionen im Kontakt zu stehen.

Auch die aussenpolitische Kommission des Ständerates wird heute über die Bücher gehen wollen. Gegen späteren Nachmittag sei eine ausserordentliche Sitzung angekündigt. Es gehe dabei nicht darum, «Druck» aufzubauen, sondern um die «parlamentarische Funktion seriös wahrnehmen zu können», sagt Ständerat und Kommissionchef Damian Müller (FDP/LU). Sprich: Sich anzuhören, wohin der Bundesrat überhaupt mit seiner EU-Aussenpolitik hinwill.

watson-Informationen zufolge wurde die ausserordentliche Sitzung der Ständeratskommission um 17.30 Uhr angesetzt.

Dass es dabei nicht nur um Austausch geht, sondern um einen tatsächlichen Krisen-Modus, zeigen auch die kurzfristig angekündigten Pressekonferenzen. Die Nationalrats-Kommission will ihre Erkenntnisse und Beschlüsse heute um 13.15 Uhr kommunizieren. Ihre Schwesterkommission im Ständerat will ersten Plänen zufolge gegen Abend an die Medien treten.

