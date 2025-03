Tiffany Limacher von der Band To Athena beim Luzern Live Festival 2024. Bild: keystone

Diese Sängerin könnte die Schweiz beim ESC vertreten

Bald wissen wir, wer die Schweiz beim Eurovision Song Contest vertreten wird. Laut einem Hinweis von SRF könnte es diese Sängerin sein.

Von den 37 Acts für den Eurovision Song Contest, der Mitte Mai in Basel stattfindet, sind schon 31 bekannt. Noch offen ist, wer für die Schweiz an den Start geht. Das Gastgeberland gehört somit zu den letzten Ländern, bei denen die Vertretung noch nicht bekannt ist. Doch nun gibt es Hinweise darauf, wer die Schweiz beim ESC 2025 in Basel vertreten könnte, schreibt der «Tages-Anzeiger».

To Athena macht auch Mundartlieder. Video: YouTube/To Athena

Weil der ESC dieses Jahr in der Schweiz stattfindet, steht der Schweizer Act bereits im Finale. Somit kann die Schweizer Delegation auch musikalisch mehr wagen. Sicher ist es, dass die Auswahl auf eine einheimische Musikerin oder einen einheimischen Musiker gefallen ist. Wahrscheinlich ist auch, dass es sich um eine Künstlerin handelt, da in den Jahren zuvor Männer die Schweiz repräsentierten.

Passen würde gemäss dem «Tages-Anzeiger» To Athena aus Luzern. Die 30-jährige Sängerin heisst eigentlich Tiffany Limacher und ist bei einem Berner Indie-Label unter Vertrag. 2023 konnte sie sich über einen Swiss Music Award freuen. Die Musik ist eine Mischung aus Mundart und Englisch, Orchestermusik und Pop, kräftig und zart.

Der Hinweis von SRF

Am kommenden Montag um 10 Uhr wird das SRF den Act der Welt vorstellen. In der Pressekonferenz werden auch der Song und das Musikvideo präsentiert. Zufälligerweise oder eben nicht zufälligerweise ist an diesem Tag To Athena bei «SRF Focus» für ein einstündiges Interview eingeladen.

Die Sendung bietet ein ideales Pflaster, um die Künstlerin einem grossen Publikum vorzustellen. Dazu passt, dass im Tourkalender von To Athena im April und Mai noch eine grosse Lücke ist. In dieser gäbe es Zeit für Proben und die ESC-Shows Mitte Mai.

Ob es dieses Jahr ein Mundart-Lied am ESC gibt, bleibt offen. Es wäre aber eine Premiere. Die meist gesungene Sprache bleibt Englisch.

(kek)