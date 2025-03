Zoë Më singt für die Schweiz am ESC. bild:instagram/zoe.me.music

Diese Sängerin vertritt die Schweiz beim ESC

Nun ist es klar, wer die Schweiz beim Eurovision Song Contest vertreten wird. Es ist die Sängerin Zoë Më.

Von den 37 Acts für den Eurovision Song Contest, der Mitte Mai in Basel stattfindet, waren schon 31 bekannt. Nun ist auch bei der Schweiz klar, wer sie vertreten wird.

Die 24-jährige Musikerin Zoë Më wird die Schweiz am grössten Musikwettbewerb der Welt vertreten, der dieses Jahr in Basel stattfindet. Als Gastgeberland ist die Schweiz automatisch für das Grand Final am 17. Mai 2025 qualifiziert, darf sich aber bereits im ersten Halbfinal am 13. Mai 2025 präsentieren.

Tiffany Limacher von der Band To Athena beim Luzern Live Festival 2024. Bild: keystone

Laut dem «Tages-Anzeiger» gab es zuerst das Gerücht, dass To Athena aus Luzern die Schweiz vertreten wird. Dies wurde nun widerlegt.

