Schweiz

Fake News

Nach Ueli Maurers CNN-Interview: Jetzt testet ihn Martullo auf Englisch



Nach Maurers Englisch-Desaster: Jetzt nimmt ihn Martullo in die Mangel (You Dreamer!😂)

«We have nothing concrete, nothing for publicity.» Auf gut Deutsch: Wir haben nichts Beton, nichts für Werbung. Ob Ueli Maurers Live-Interview mit CNN nach seinem Besuch bei US-Präsident Donald Trump beste Werbung für das Schweizer Bildungssystem war, lassen wir mal so stehen.

So sah übrigens unser Chefredaktor aus, als er sich das Video ansah:

Die Verständigungsprobleme sind auch der SVP-Zentrale in Herrliberg nicht entgangen. Und so wurde der Bundesrat zu Magdalena Martullo-Blocher ins Seminar geladen – wie dieses Video zeigt, das uns auf höchst skurrilen Wegen zugespielt wurde:

Martullo-Blocher nimmt Bundesrat Maurer in die Mangel: Video: watson/Angelina Graf

