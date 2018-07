Schweiz

Fake News

Achtung Satire: Bundesrat dreht auf Reisli ein Rapvideo!



Wie der Bundesrat auszog, um ein Rapvideo zu drehen: Als Foto-Love-Story!

Auf dem «Bundesratsreisli» besuchten Alain Berset und Co. die beschauliche Gemeinde Val-de-Charmey. Sie nutzten die Kulisse natürlich gleich, um ein Rapvideo zu drehen. Doch dann tauchten am Horizont plötzlich dunkle Wolken auf. Konnte das Video doch noch gedreht werden? Finde es in unserer Foto-Love-Story heraus!

fotos: keystone

