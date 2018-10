Schweiz

Bundesratswahl: Auch Schneider-Schneiter (CVP) und Amsler (FDP) kandidieren



Die Baselbieter CVP schickt Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter ins Bundesratsrennen. Die Partei hat am Donnerstagabend die 54-Jährige zuhanden der Findungskommission der CVP Schweiz nominiert.

Der Parteitag der CVP Baselland in Zwingen BL nominierte Schneider-Schneiter per Akklamation und mit Standing Ovations. Zuvor hatte diese bekannt gegeben, dass sie für eine Kandidatur als Nachfolgerin von Doris Leuthard zur Verfügung steht.

Das Baselbiet habe als fortschrittlicher Kanton einen Anspruch auf einen Sitz im Bundesrat, sagte Schneider-Schneiter. Sie stelle sich daher mit grosser Freude zur Verfügung, um nach über 120 Jahren wieder einen Bundesratssitz für den Kanton Basel-Landschaft zu holen.

Als Bundesrätin würde sie sich für die Bewahrung der Schweizer Werte einsetzen und die Interessen des Landes offensiv verteidigen wollen, sagte die Nationalrätin weiter. Sie verwies dabei auf ihre Erfahrung in aussenpolitischen Themen, die in jedem Departement wichtig sei. Der Parteibasis verkaufte sie sich auch als Brückenbauerin.

Neuer Kandidat bei der FDP

Bei den Freisinnigen schält sich derweil ein Kandidatentrio heraus: Der Schaffhauser Christian Amsler steigt ins Rennen um die Nachfolge von Bundesrat Johann Schneider-Ammann. Die FDP des Kantons Schaffhausen hat ihn am Donnerstagabend nominiert. Neben den Ständeräten Karin Keller-Sutter und Martin Wicki ist Regierungsrat Amsler der dritte Kandidierende.

Amsler ist Erziehungsdirektor und Regierungspräsident des Kantons Schaffhausen. Der 55-Jährige ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Vor seiner Wahl in die Schaffhauser Regierung 2009 war er an der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen tätig als Prorektor Weiterbildung und Dienstleistungen.

Amsler ist der erste nominierte Kandidat einer FDP-Kantonalpartei. Die St. Gallerin Karin Keller-Sutter teilte zwar mit, dass sie sich für die Wahl zur Verfügung stellen würde. Doch offiziell entscheiden wird die St. Galler FDP erst an der Nominationsversammlung vom 20. Oktober.

Bis am 24. Oktober müssen alle FDP-Kantonalparteien die Kandidaturen melden. Nominiert wird am 16. November durch die Fraktion. Die Wahl ist am 5. Dezember. (wst/sda)

