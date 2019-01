Schweiz

Basis der FDP Genf spricht Maudet Vertrauen aus



Der Genfer Staatsrat Pierre Maudet behält die Unterstützung seiner Partei. Die Mitglieder der FDP Kanton Genf sprachen ihm am Dienstagabend an einer ausserordentlichen Versammlung mit 341 Ja zu 312 Nein bei 56 Enthaltungen ihr Vertrauen aus.



Der Genfer Staatsrat Pierre Maudet hatte die Mitglieder der FDP Genf zuvor darum gebeten, in der Politik bleiben zu dürfen. Er erhielt an der ausserordentlichen Versammlung am Dienstagabend in Genf Applaus.

Er wolle «Genf dienen», sagte Maudet. Er entschuldigte sich an der FDP-Generalversammlung für seine Lügen und sein Fehlverhalten. «Ich entschuldige mich nicht um der Form willen oder aus Höflichkeit». Er könne sich selber nicht vergeben, sagte er.

Der Präsident der Genfer FDP hatte Maudet zu Beginn der Generalversammlung am Dienstagabend erneut zum Rücktritt aufgefordert. (sda)

