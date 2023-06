«Dini Mueter isch hässig!» – Die schönsten Bilder des feministischen Streiktags 2023

Laut den Organisatorinnen sollen am Mittwoch alleine in Zürich über 150'000 Menschen für mehr Gleichberechtigung demonstriert haben. Auch in den anderen Schweizer Städten fanden feministische Umzüge statt – wir haben die schönsten Bilder herausgesucht.

Mehr «Schweiz»