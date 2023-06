«Dini Mueter isch hässig!» – Die schönsten Bilder des feministischen Streiktags 2023

Laut den Organisatorinnen sollen am Mittwoch alleine in Zürich über 150'000 Menschen für mehr Gleichberechtigung demonstriert haben. Auch in den anderen Schweizer Städten fanden feministische Umzüge statt – wir haben die schönsten Bilder herausgesucht.

Arsenal an Havertz dran + Bayern will Napoli-Star + Liverpool mit Interesse an Wolfsburger

Bruce Springsteen dirigiert 48'000 Menschen im Letzigrund-Stadion

Der 73-jährige Bruce Springsteen war nach sieben Jahren erstmals wieder in der Schweiz. Im ausverkauften Letzigrund Stadion hat er gezeigt, wie eine Rock'n'Roll-Show geht.

«Glory Days», «Dancing ln The Dark», «Born To Run» und «Born In The USA». Am Schluss brechen alle Dämme im ausverkauften Letzigrund Stadion. Dabei läuft schon die Nachspielzeit, nach 130 Minuten. Doch der 73-jährige amerikanische Marathon-Mann treibt die Menge weiter an. Unermüdlich dirigiert er 96'000 Hände und 48'000 Kehlen. Im Letzi singt vermutlich der grösste Chor, den Schweiz je gesehen und gehört hat. Rund drei Stunden dauert die Reise des Glücks, der Ausgelassenheit und der Freude in Zürich. Der Boss war hier, der Boss hat gesprochen.