Hunderte tanzende Kunstwerke am Klausjagen 2023 in Küssnacht am Rigi

Den Abschluss des eindrücklichen Klausumzuges machten die Hornbläser. 22.40 Uhr, der Umzug neigte sich allmählich dem Ende zu. In den umliegenden Bars und Restaurants wurde noch bis früh in die Morgenstunden hinein gefeiert.

Die Iffelenträger huschen lautlos an den staunenden Zuschauern vorbei.

In gleichmässigem Takt schwingen die Klausjäger ihre Trycheln.

Als Vorprogramm begeisterten die Geisslechlöpfer das Publikum mit ihrem Können. Bei den imposanten Schafgeisseln und den ohrenbetäubenden Knallen wich so mancher Zuschauer instinktiv zurück. Dann 20.15 Uhr, ein Donnerschlag hallt durch die Strassen. Die Lichter gehen aus, finstere Nacht. Das Klausjagen hat begonnen.

Leuchtend bunte Iffelen, so weit das Auge reicht.

Kaum etwas in Küssnacht am Rigi ist so wichtig wie das alljährliche Klausjagen. Der jahrhundertealte St. Nikolaus-Brauch findet jeweils am 5. Dezember statt. Das Spektakel lockt jährlich Zehntausende von Schaulustigen ins Rigidorf.

Traditioneller Klausumzug in Küssnacht am Rigi.

Kambly Weihnachtsmarkt: Rund 30 lichtvoll geschmückte Holzhüttchen bieten allerlei Weihnachtsleckereien sowie Geschenke für unter den Baum an. Für ein besonders winterliches Feeling sorgt das Lagerfeuer auf dem Liechtli-Weg entlang der Illfis. Datum: 26. bis 28. November und 3. bis 5. Dezember 2021 Standort: Altstadt Trubschachen, Emmental, Bern

In dieser Wintersaison müssen Skifahrer tief ins Portemonnaie greifen: Laut einer neuen Umfrage steigen die Preise im Vergleich zu vor zwei Jahren um 24 Prozent. Mit Abstand am teuersten ist es für Familien in Saas-Fee.

Für Herr und Frau Schweizer sind Skiferien schon fast heilig. Dafür sind sie auch bereit, etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Doch Skiferien in der Schweiz werden immer teurer – das zeigt eine neue Untersuchung der Bank Cler, die 14 unterschiedliche Skiregionen untersucht hat. In der Saison 2024 kostet eine Woche Winterferien durchschnittlich fast ein Viertel mehr als noch im Jahr 2022.