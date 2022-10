Nur eine Stunde und zwanzig Minuten Autofahrt von Zürich entfernt erwartet mich ein totales Kontrastprogramm zum Stadtleben. Ich schaue auf die letzten Fotostorys zurück, wo ich an der Streetparade und dem Zürich Openair war. Hier in Seewis gibt es mehr Kühe als Menschen und statt Glitzer fand ich hier vor allem Kuhscheisse auf dem Boden.

Albert Rösti ist Favorit auf Ueli Maurers Nachfolge – das gefällt nicht allen in der SVP

Der Berner Nationalrat Albert Rösti gilt als Favorit auf den vakanten SVP-Bundesratssitz. Doch: Den Hardlinern in der Partei scheint Rösti nicht energisch genug, wie die Analysen der Sonntagszeitungen zeigen.

Albert Rösti gilt als umgänglich und kompromissbereit, was gemeinhin als wichtige Eigenschaften für einen Bundesrat erachtet wird. Doch genau diese Eigenschaften könnten Rösti bei seinem Weg in die Landesregierung womöglich zum Verhängnis werden. Denn laut der «NZZ am Sonntag» gibt es SVP-intern Zweifel an Röstis möglicher – der Berner hat sich nach wie vor nicht abschliessend dazu geäussert – Bundesratskandidatur. Der Hardliner-Fraktion innerhalb der SVP sei Rösti zu wenig energisch und eben – zu kompromissbereit.