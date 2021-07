Schweiz

Das sind die 5 watson-Kandidatinnen, die an die Frauensession wollen

Zahlreiche Frauen haben sich für einen Platz an der Frauensession im Oktober 2021 bei uns beworben. Fünf haben es in die engere Auswahl geschafft. Jetzt kannst du entscheiden, wer im Herbst für watson ins Bundeshaus soll.

Die folgenden fünf Kandidatinnen möchten für watson an die Frauensession 2021 nach Bern. Das Voting dauert bis am Sonntagabend.

Damit ihr die Kandidatinnen etwas besser kennenlernt, haben wir sie je sieben verschiedene Fragen beantworten lassen.

Laura Russo

Welche weibliche Figur inspiriert dich?

Laura: Hermione Granger, Smartass, Badass und tut, was sie für richtig hält, egal was andere davon denken.



Was findest du ganz persönlich das Beste am Frausein?

Es gibt nicht ein generalisierbares «Bestes» am Frausein, denn Frausein bedeutet für jedes Individuum etwas ganz anderes. Persönlich beziehe ich mein Empowerment aus meiner Weiblichkeit. Unsere Gesellschaft und besonders toxische Männlichkeit, konnotiert Weiblichkeit negativ. Emotional zu sein, Empathie zu zeigen, Pink zu mögen, Schminken, Astrologie, Boy Bands zu mögen – alles, was als stereotypisch weiblich deklariert wird, ist schlecht, naiv oder dumm. Ich ziehe meine Stärke jedoch genau aus dieser Weiblichkeit und zelebriere meine stereotypischen, weiblichen Eigenschaften, wie ich auch weiss, dass ich nicht an diese gesellschaftlich konstruierte Box «Frau» gebunden bin. Ich bin soft, ich bin emotional, weine aufgrund der kleinsten Gründe, schminke mich gerne und trage gerne schöne Kleider. Gleichzeitig bin ich intelligent, engagiert, und determiniert. Meine Weiblichkeit ist meine Stärke und ich werde mich genauso in einem pinken, figurbetontem Kleid an einer Kommissionssitzung bewähren, wie ich es in einem Anzug tun würde.



Und worauf könntest du gut verzichten?

Menstruationskrämpfe! Das ist aber mein persönlicher Verzicht, denn nicht jede Frau menstruiert.



Was hat dich politisiert?

Soweit ich mich erinnern kann, existierte dieses Interesse an Politik immer. In der vierten Klasse war mein Traumberuf Bundesrätin zu werden. Feministische Werte verteidigte ich lange bevor ich wusste, dass das Wort «Feminismus» existiert, und meinen Vater zwang ich schon früh, mir zu erklären, wie ein Abstimmungszettel ausgefüllt werden muss. Ich wurde politisiert geboren.​

Welches Gesetz würdest du einführen/abschaffen?



Ein konsensbasiertes Sexualstrafrecht

Verhütungsmittel als wesentliche Gesundheitsdienstleistung

Das Recht von jungen Transmenschen ihren Geschlechtseintrag zu ändern.

Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer

Was würdest du deinem jüngeren Ich sagen, was es als Frau in der Welt zu erwarten hat?

Kapitalistische Schönheitsideale rauben dir die Energie, dein ganzes Potenzial auszuschöpfen. Männliche Aufmerksamkeit ist nicht, was du brauchst. Konkurrenzkämpfe sind unnötig. Es gibt genügend Stühle für uns alle. Darum konzentriere dich auf dich selber. Mit der Energie einer wahren Sisterhood und durch die Inspiration von anderen Frauen wird dir die Welt zu Füssen liegen!



Was hättest du gerne in der Schule gelernt, das nicht unterrichtet wurde?

Im Geschichtsunterricht scheint es oftmals so, dass Frauen und positive Errungenschaften von People of Color, kontemporäre Ereignisse sind. Dies ist natürlich nicht der Fall und sollte dementsprechend auch in unserer institutionellen Bildung gelehrt werden. Zusätzlich ist eine umfassende, kontinuierliche und altersgemässe Sexualaufklärung von grosser Wichtigkeit. Die Enttabuisierung von Sexualität ist eine wichtige Präventionsmethode gegen sexuelle und sexualisierte Gewalt.



Frauensession 2021 Die Frauensession wird organisiert von Alliance F, dem überparteilicher Dachverband der Frauenorganisationen in der Schweiz, den Evangelischen Frauen Schweiz (EFS), dem Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverband (SBLV), dem Dachverband Schweizerischer Gemeinnütziger Frauen (SGF), dem Schweizerischen Katholischen Frauenbund (SKF) und der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen (EKF).

Carla Reinhard

bild: zvg

Welche weibliche Figur inspiriert dich?

Carla: Die amerikanische Politikerin Alexandria Ocasio-Cortez ist eines meiner Vorbilder. Sie lässt sich von niemandem von ihrem Weg abbringen, bleibt immer standhaft und teilt auch schwierige Situationen mit anderen jungen Frauen. So können wir lernen und uns inspirieren lassen, auch von ihren Herausforderungen.

Was findest du ganz persönlich das Beste am Frausein?

Den Zusammenhalt unter Freundinnen, Mentorinnen und Unterstützerinnen: Es gibt nichts Vergleichbares zu Frauensolidarität. Wir bringen uns gemeinsam weiter.



Und worauf könntest du gut verzichten?

Gerade als junge Frau wird man im beruflichen und politischen Umfeld manchmal nicht so ernst genommen wie ältere männliche Mitstreiter. Daran muss unsere Gesellschaft definitiv noch arbeiten.



Was hat dich politisiert?

Die Metoo-Bewegung hat mich sehr bewegt. Ich habe zum Beispiel plötzlich verstanden, dass die sexuelle Belästigung im Club als Teenagerin eigentlich überhaupt nicht ok war. Für uns hat es traurigerweise einfach dazugehört. Ich habe durch die Bewegung gemerkt: Wir sind viele und wir sind laut, wenn wir zusammenhalten. Seither setze ich mich politisch und ehrenamtlich für mehr Gleichberechtigung ein, aktuell bei der Organisation WE/MEN.



Welches Gesetz würdest du einführen und/oder abschaffen?

Eine gesetzliche Elternzeit. Wenn eine Frau Kinder kriegt, ist das heute oft ein sehr grosser Einschnitt und der Anfang von viel Ungleichheit, das zeigen auch Studien. In den ersten Monaten werden (oft unbewusst) Aufgaben und Zuständigkeiten verteilt. Übernimmt die Mutter während sechs Monaten zu 90 Prozent die Verantwortung, beeinflusst das auch Situationen danach, zum Beispiel wenn das Kind krank ist. Der längere Ausfall und die grössere Verantwortung benachteiligen sie im Arbeitsmarkt. Ausserdem würden auch Männer von mehr Involvement beim Elternsein profitieren.



Was würdest du deinem jüngeren Ich sagen, was es als Frau in der Welt zu erwarten hat?

Du wirst viele schöne aber auch anstrengende Herausforderungen machen. Das Leben als Frau ist divers und aufregend, auch wenn es von manchen gebremst werden will. Wenn man dafür doppelt aufs Gas tritt, gibt es nichts Schöneres. Besonders, wenn man zusammenspannt.



Was hättest du gerne in der Schule gelernt, das nicht unterrichtet wurde?

Eine Themenwoche zu Sexismus wäre hilfreich gewesen. Was ist es? Wie reagiert man darauf – im Alltag und später im Berufsleben? Wie können Männer zu Verbündeten werden, statt selber sexistische Muster zu reproduzieren? Ich denke, hier würden alle profitieren.



Dagmar Laue

Welche weibliche Figur (fiktiv oder real) inspiriert dich?

Dagmar: Simone de Beauvoir

Was findest du ganz persönlich das Beste am Frausein?

Sich nicht den Bart rasieren zu müssen und Anspruch auf 14 Wochen Elternzeit zu haben. Ich halte zwei Wochen für Väter für zu kurz.



Und worauf könntest du gut verzichten?

Lange Schlangen an Damentoiletten, Cat Calling und gläserne Decken.



Was hat dich politisiert?

Berufliche und private Erfahrungen, die zeigen, dass die Schweiz noch weit von echter Gleichstellung entfernt ist.



Welches Gesetz würdest du einführen und/oder abschaffen?

Ich würde die Individualbesteuerung einführen.

Was würdest du deinem jüngeren Ich sagen, was es als Frau in der Welt zu erwarten hat?

Du hast viel mehr Entfaltungsmöglichkeiten und Freiheiten, als die Generation deiner Mutter hatte – nutze sie!



Was hättest du gerne in der Schule gelernt, das nicht unterrichtet wurde?

Kommunikation, Verhandlung, Konfliktlösung, Präsentation

Carole Nordmann

Welche weibliche Figur (fiktiv oder real) inspiriert dich?

Carole: Jane Goodall – eine mutige und kluge Wissenschaftlerin und Vorkämpferin für die Anliegen von Mensch, Tier und Umwelt.



Was findest du ganz persönlich das Beste am Frausein?

Wir Frauen können die Welt verändern.



Und worauf könntest du gut verzichten?

Hier kommt mir nichts in den Sinn. Ich finde Frausein super.



Was hat dich politisiert?

Als ich mir bewusst wurde, dass Frauen gegenüber Männern auf der ganzen Welt und in fast allen Lebensbereichen kulturell, finanziell und juristisch im Nachteil sind und dass dies gesellschaftlich als Selbstverständlichkeit akzeptiert wird – auch in der Schweiz.



Welches Gesetz würdest du einführen und/oder abschaffen?

Ich würde als Erstes ein Gesetz einführen, welches allen Frauen in unserem Land eine solide und den Männern gleichgestellte Sozialversicherung garantiert. Das ist bislang nicht der Fall.



Was würdest du deinem jüngeren Ich sagen, was es als Frau in der Welt zu erwarten hat?

Es braucht viele Arbeit - und Erfolgsmomente – für das Erreichen von tatsächlicher Gleichstellung.



Was hättest du gerne in der Schule gelernt, das nicht unterrichtet wurde?

Gerne hätte ich neben all den historischen Kriegern, schlauen Philosophen und wortgewandten Schriftstellern auch über Hildegard von Bingen, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Rosa Luxemburg, Hannah Arendt, Frida Kahlo, Simone de Beauvoir, Indira Gandhi, Sophie Scholl und vielen weiteren wichtigen Frauen unserer Geschichte gelernt.



Siriana Käser

Welche weibliche Figur (fiktiv oder real) inspiriert dich?

Siriana: Frida Kahlo. Sie war eine Kämpferin und Rebellin und hat frei von gesellschaftlichen Vorstellungen ihr eigenes Leben gelebt. Meine Tochter heisst deshalb Frida.



Was findest du ganz persönlich das Beste am Frausein?

Kinder gebären zu können ohne zu müssen.



Und worauf könntest du gut verzichten?

Auf die Vorurteile und darauf, dass mir weniger zugetraut wird, nur weil ich eine Frau bin.



Was hat dich politisiert?

Meine Freundin Eva und die Einsicht, dass die Chancen-Ungleichheit zwischen Mann und Frau systembedingt ist.



Welches Gesetz würdest du einführen und/oder abschaffen?

Ich bin der festen Überzeugung, dass sich die komplexen Probleme unsere Gesellschaft nur lösen lassen, wenn alle Geschlechter mitentscheiden können. Diversität bringt die benötigte Meinungsvielfalt. Deshalb würde ich für alle wichtigen Entscheidungsgremien eine Frauenquote einführen.



Was würdest du deinem jüngeren Ich sagen, was es als Frau in der Welt zu erwarten hat?

Du kannst es sowieso nie allen recht machen. Gerade deshalb ist es wichtig, dass du auf deine Bedürfnisse und dein Bauchgefühl hörst und dein Leben so lebst, wie es dich glücklich macht.



Was hättest du gerne in der Schule gelernt, das nicht unterrichtet wurde?

Ich hätte gerne mehr über den weiblichen Zyklus gelernt.​

