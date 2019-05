Schweiz

Frauenstreik

Nach dem Frauenstreik sind die Welt und der Sex besser. Der Videobeweis



Der Dreh für die heutige, astrein feministische und historisch top fundierte Folge der Reihe «Wir erklären etwas mit etwas anderem oder auch gar nicht» ging so:

Simone: «Emily, ich will meine Hüfte nicht im Bild sehen! Mach sie weg!»

Emily: «Simone, das sind Rundungen. Wie bei Influencern. Okay, ich kleb die Untertitel drüber.»

Na ja. Hier das Resultat.

Video: watson/Simone Meier, Emily Engkent

