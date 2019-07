Schweiz

Fussball

Leiche von Nati-Spielerin Florijana Ismaili im Comersees gefunden



Leichnam von Nati-Spielerin Florijana Ismaili aus den Comersee geborgen

Drei Tage nach dem Verschwinden von Florijana Ismaili haben die Angehörigen der Schweizer Fussball-Nationalspielerin Gewissheit. Die 24-Jährige ist im Comersee ertrunken.

Der Leichnam der seit Samstag vermissten YB- und Schweizer Nationalspielerin Florijana Ismaili ist am Dienstag aus dem Comersee (I) geborgen worden.

Ein von der Seeoberfläche aus gesteuerter Roboter hatte sie zuvor in einer Tiefe von 204 Metern geortet. Er brachte sie bis 20 Meter unter die Seeoberfläche, wo dann Taucher übernahmen, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete.

Die 24-jährige war am Samstag von einem Boot in den See gesprungen und nicht mehr aufgetaucht. Obwohl Ismailis Begleitperson sofort Alarm schlug, konnte die junge Frau erst am Dienstag gefunden werden.

Ismaili stand seit 2011 bei den Young Boys unter Vertrag und war Captain des Teams. 2014 debütierte die Mittelfeldspielerin in der Nationalmannschaft, mit der sie 2015 an der WM teilnahm. Insgesamt lief sie in 33 Partien für die Schweiz auf, zuletzt Mitte Juni in einem Testspiel gegen Serbien.

Ihre Club-Kollegen von YB Bern hatten sich heute mit einem Video an die Familie der verstorbenen gewandt. In Herzform teilten sie ihre Anteilnahme mit.

(aeg/zap/sda/ansa)

