Nach Privatjet-Maleur: Flughafen Genf öffnet Piste wieder

Fast 100 Flüge waren bis nach 21.00 Uhr von dem Zwischenfall betroffen. Die meisten Flugzeuge, die in Genf starten sollten, wurden annulliert, während die Flugzeuge, die landen sollten, auf andere Flughäfen umgeleitet, gestrichen oder weiter verspätet wurden. (sda)

Die Start- und Landebahn des Flughafens Genf ist am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr wieder geöffnet worden, nachdem sie mehr als vier Stunden lang geschlossen gewesen war. Ein Privatjet war am Nachmittag von der Landebahn abgekommen. Verletzt wurde niemand.

Flugzeuge am Flughafen Genf. (Archivbild)

Flugzeuge am Flughafen Genf. (Archivbild) Bild: keystone

