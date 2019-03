Schweiz

Gesellschaft & Politik

Die SP hält ihre Delegiertenversammlung in Goldau SZ.



Bild: KEYSTONE

Die SP-Basis diskutiert über das EU-Waffenrecht und rüstet sich für die Wahlen 2019

Die SP-Basis will am (heutigen) Samstag in Goldau Schwung holen, um bei den eidgenössischen Wahlen vom Herbst die «rechtsbürgerliche Mehrheit im Bundeshaus» zu brechen. Die Partei wird auch die Parole fassen zum verschärften Waffenrecht.

Grosses Thema der Delegiertenversammlung der SP Schweiz sind die Wahlen 2019. Die erste SP-Delegiertenversammlung in diesem Jahr sei gleichzeitig die letzte nationale Parteiversammlung vor den eidgenössischen Wahlen im Herbst, hält die SP fest. Sie will deshalb Schwung holen für den anstehenden Wahlkampf.

Die Schwerpunkte der Genossen sind tiefere Krankenkassenprämien, Gleichstellung, Arbeit für alle und Klimaschutz. Sie werden denn auch ein Positionspapier «Arbeit und Ausbildung für alle» verabschieden.

Auf dem Programm stehen weiter die Gletscher-Initiative, die die SP unterstützen will, und die Parolenfassung für die eidgenössische Abstimmung vom Mai zum verschärften Waffenrecht. Bereits im vergangenen September hatte die Partei die Ja-Parole gefasst zur AHV-Steuervorlage (Staf). (sda)

Abonniere unseren Newsletter