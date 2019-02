Schweiz

Gesellschaft & Politik

Petra Gössis Klimakampf: Parteimitglieder sind verärgert



Bild: KEYSTONE

Petra Gössis Klimakampf: Parteimitglieder sind verärgert – teilweise auch erfreut

Im Dezember 2018 hat die FDP massgeblich zum Scheitern des CO 2 -Gesetztes im Nationalrat beigetragen. Der Freisinn lehnte eine Flugticket-Abgabe sowie ein verbindliche Reduktion von CO 2 -Emissionen ab.

Nicht schlecht staunten die Parteimitglieder am Samstag, als Tamedia-Zeitungen ein Interview mit Petra Gössi veröffentlichten. Die FDP-Präsidentin setzt sich offenbar plötzlich für die Rettung des CO 2 -Gesetztes ein.

Die Partei sei weder gegen Flugticketabgaben, noch würde man ein Inlandziel für die CO 2 -Reduktion ablehnen. Gössi gab weiter an, in den nächsten Wochen 120'000 FDP-Mitglieder zur Umweltpolitik befragen zu wollen, wie der «TagesAnzeiger» berichtet.

Kaum einer wusste von der Kehrtwende

Das Interview missfiel vielen Parteikollegen. Gössi hatte es unterlassen, die Partei über ihren Meinungswandel in Kenntnis zu setzten.

Was man alles aus der Zeitung erfährt:

❌Wir sind nicht für wirkungslose #Flugticketabgabe. International handeln ist besser.

✅Kühlen Kopf im Wahljahr bewahren

✅Position im #CO2Gesetz halten & gezielt Kompromisse z.B. beim Inlandziel suchen

✅clevere Lösungen statt Verbote — Christian Wasserfallen (@cwasi) 16. Februar 2019

Nicht einmal Christian Wasserfallen wusste Bescheid. «Was man alles aus der Zeitung erfährt», schrieb der FDP-Vize-Präsident auf Twitter.

Bild: KEYSTONE

Nur Fraktionspräsident Beat Walti und das Generalsekretariat wussten vom Interview – die sechs Vizepräsidenten, der Parteivorstand sowie die für das CO 2 -Gesetzt zuständigen Politiker hingegen nicht.

Kritik und Zustimmung

Zwar wurde Gössi teilweise von den Kantonalparteien gelobt. Jedoch kritisierten FDP-Politiker auf Bundesebene das Interview – viele von ihnen wollen am bisherigen Klimakurs festhalten.

Bild: KEYSTONE

So auch Nationalrat Thierry Burkart. Die Flugticketabgabe und ein Inlandziel seien reine «Symbolpolitik». Er will sich für einen effizienten Klimaschutz einsetzten. Gleich argumentiert auch FDP Nationalrat Bruno Pezzatti. Wasserfallen äusserte sich nach seinem Tweet nicht weiter zum Interview. Allerdings ist klar, dass auch er den Kurswechsel nicht unterstützt.

Beat Walti versucht indes zu schlichten. Er begrüsst Gössis Interview und will von keiner Kehrtwende sprechen. Die FDP würde seit der Wintersession zu Unrecht – also seit Ablehnung des CO 2 -Gesetztes – in eine Ecke gedrängt. Dabei stehe die Partei zu den Pariser Klimazielen und «man habe immer damit gerechnet, dass nach der Beratung im Ständerat im CO 2 -Gesetz noch Differenzen diskutiert werden müssten», schreibt der «TagesAnzeiger». (vom)

Diese Schüler erklären, wieso sie streiken: Video: watson/Chantal Stäubli, Emily Engkent

Mehr zum Thema Klimawandel: Plötzlich holen die Trumps der Schweiz Mehrheiten – und das in der Klimapolitik Link zum Artikel Grünen-Chefin Rytz: «SVP und FDP handeln beim Klimaschutz billig und verantwortungslos» Link zum Artikel Warum das Nein zur CO2-Flugticketabgabe ein fataler Fehler ist Link zum Artikel Nichts erreicht – die bittere Klima-Bilanz armer Staaten Link zum Artikel

Abwesenheiten Ständerat gesamte Session 2018:

Abonniere unseren Newsletter